Pääkirjoitus

Lohelan loikan ainut varma seuraus on lisääntyvä epävarmuus sote-uudistuksen läpimenosta

Harry Harkimon

johtama Liike Nyt julkisti maanantaina ehdokkaan, jota ennakko­markkinoitiin tiedotusvälineille ammattitaitoisesti.Harkimon liikkeeseen loikkaa kansanedustaja ja eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela sinisistä. Hän on toisen kauden kansanedustaja. Lohela valittiin alun perin perussuomalaisten listoilta, mutta hän siirtyi puoluehajaannuksen jälkeen sinisiin. Harkimon liike on siis hänen kolmas poliittinen viiteryhmänsä lyhyehköllä poliitikon uralla.Aiemmin Lohela on ilmoittanut, että hän ei enää asetu ehdolle eduskunta­vaaleissa. Silloin arveltiin, että hän laski mahdollisuutensa läpimenoon vähäisiksi, kun puolueen kannatus putosi murto-osaan alkuperäisten perussuomalaisten kannatuksesta. Nyt hämmennystä herättää, että Lohela ei aio vaaleissa ehdolle Harkimonkaan liikkeen nimissä.Ainoa varma seuraus Lohelan loikasta on se, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen läpimeno on entistä epävarmempaa. Hallitusrintamaan lasketaan enää sata äänestävää edustajaa, sillä puhemies Paula Risikko (kok) ei äänestä.Jo aiemmin pari kokoomuksen edustajaa on sanonut äänestävänsä sotea vastaan, niin myös aikoo äänestää Lohela.