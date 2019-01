Pääkirjoitus

Britannia ajelehtii ilman ohjausta kohti EU-eroaan

Britannia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K ovin paljon

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

etenee EU-eroaan kohti, eikä tilanne ole kenenkään hallussa. Maan pitkän aikavälin etu on vaihtunut oman ja puolueen lyhyen aika­välin edun optimointiin. Britannian politiikka ja poliitikot yrittävät pelastaa itsensä, eivät isänmaata.Tällaisen kuvan sai Britannian parlamentin maanantain keskustelusta, jossa pääministeri Theresa May kertoi, mitä hän nyt tekee, kun EU-erosopimus sai viime viikolla täystyrmäyksen parlamentilta. Mayn piti esitellä maanantaina uusi suunnitelma siitä, miten brexitissä nyt edetään. Sitä May ei tehnyt – hän kertoi korjailevansa vanhaa eikä aikonut pyytää EU:lta lisää neuvotteluaikaa tai luvannut uutta kansanäänestystä.May sanoi hakevansa Britanniasta eturyhmiltä, maan alueilta, oppositiolta ja yrityksiltä uusia neuvoja saadakseen EU:lta paremmat ja parlamentille kelpaavat eroehdot. Vielä vähän aikaa sitten May kertoi, että parlamentille viime viikolla annettu esitys on ”ainoa esitys ja paras esitys”.On vaikea uskoa, että hartaasti EU:n kanssa hierottu erosopimus muuttuisi nyt yhtäkkiä jotenkin oleellisesti – vielä parastakin paremmaksi. Todennäköisempää on, että Mayn toinen yritys on ensimmäisen yrityksen kopio.Mayn yritys haalia lisää tukea uudelle yritykselle vaikutti siltä kuin Titanicin kapteeni haluaisi lisää käsiä ruoriin, kun laiva suuntaa ohjauskyvyttömänä kohti jäävuorta – kukaan ei saisi tragediasta poliittista etua, kun kaikki olisivat jollain tavalla osa epäonnistumista.parempaan ei pysty työväenpuoluekaan. Se kieltäytyi suoraan keskusteluista Mayn kanssa pitäen niitä julkisuustemppuna. Labourin johtaja Jeremy Corbyn ei pysty määrittelemään selvästi kantaansa brexitiin eikä osaa tarjota vaihtoehtoja. Hänhän kaipasi keskustelussa parlamentin kannan – jota ei varsinaisesti ole – kuulemista ja sätti hallitusta.Nähtävästi Labour kaipaa vain vaaleja, ja konservatiivit yrittävät pitää oman puolueensa ja hallituksen jotenkin kasassa. Labourin toive vaaleista olisi jossain loogisessa ja Britannian etua palvelevassa muodossa, jos puolue samalla toivoisi uutta EU-kansanäänestystä.