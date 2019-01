Pääkirjoitus

Ruotsi siirtyi hallitusneuvottelujen jälkeen uuteen arkeen, jota suomalaistenkin kannattaa seurata

Suomalaisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Ruotsin uusi hallitus on vanha tuttavuus, koska mukana ovat samat puolueet kuin edellisessäkin kokoonpanossa ja Suomelle jo tutut pää-, ulko- ja puolustus­ministerit jatkavat tehtävissään.Suomi ja Ruotsi ovat toisilleen kuitenkin niin läheiset maat, että henkilöt tai edes hallituspohjat eivät juuri heijastu maiden suhteisiin. Ympäröivän maailman paine työntää nyt maita entistä tiiviimpään yhteistyöhön.Suomalaisten on kuitenkin hyvä nyt katsoa, mitä Ruotsissa varsinaisesti tapahtui. Mihin sikäläiset puolueet käyttivät kuluneet kuukaudet?Ensimmäinen havainto on, että ruotsidemokraatit eivät saaneet tavoittelemaansa valta-asemaa. Vaikka puolue on kasvanut, suuri enemmistö ruotsalaisista ei äänestänyt ruotsidemokraatteja. Se näkyy hallitusratkaisussa.Toinen havainto on, että ainakin aikeiden tasolla luvassa on paljon uudistuksia. Suomessa vaivalla aikaansaadut hallitukset eivät yleensä ole kunnostautuneet päätöksentekijöinä. Pian nähdään, onnistuuko Ruotsi tässä paremmin.Kolmanneksi on hyvä ymmärtää, että Ruotsin politiikan muutos ei jää tähän. Kahden vaihtoehdon maa muuttuu ­poliittisesti monimuotoisemmaksi.