hallitus saa talous­politiikan arviointineuvostolta kiitosta siitä, että hallitusohjelman tavoite 72 prosentin työllisyys­asteesta on saavutettu ja velan suhde bruttokansantuotteeseen on kääntynyt laskuun.Huomattava osa tästä on arviointi­neuvoston mielestä ollut hallituksen ­talous- ja työllisyyspolitiikan ansiota.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) sai ­raportista aiheen kehua hallitustaan: ”Olemme tehneet keskustan johdolla kasvun ja työllisyyden politiikkaa, vaikka oppositio yrittää asiaa vähätellä”, hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa.Ansio taitaa sittenkin kuulua muualle. Arviointineuvoston mielestä kuluneen hallituskauden todennäköisesti suurin työllisyyttä lisäävä poliittinen toimi oli vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus, jossa eläkeikiä nostettiin. Siitä sovittiin jo edellisen hallituksen aikana vuonna 2014.Kunnia ei kuulu edellisellekään hallitukselle vaan työmarkkinajärjestöille, jotka neuvottelivat ja sopivat uudistuksen.Tämän hallituksen aikaisista uudistuksista suurin työllistävä vaikutus on ar­viointineuvoston mielestä ollut kilpailukykysopimuksella. Senkin solmivat työmarkkinajärjestöt ja niiden liitot, ei hallitus.