Pääkirjoitus

Ilmastokuorman vähentäminen alkaa kiinnostaa heti, kun haitasta joutuu maksamaan

Ilmastonmuutos on ilmiö, joka herättää ihmisissä koko ajan enemmän periaatteellista huolta. Sitten kun vuorossa on keskustelu käytännön toimenpiteistä, hajontaa alkaakin syntyä jo enemmän. On niin helppo ajatella, että muilla ihmisillä tai mailla on korjaamista omassa toiminnassaan.