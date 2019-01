Pääkirjoitus

Venäjän talous vakautuu, venäläisten talous vaikeutuu

mukaan lasi voi olla puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi – riippuu katsojasta. Venäjällä lasi on nyt monen näkökulmasta puoli­tyhjä, kun maan taloutta tarkastellaan.Venäjän teollisuustuotanto kasvoi odotetusti. Lukemissa on kuitenkin murheita. Talouden pyörät pyörivät sitä hitaammin, mitä lähemmäs vuoden loppua tultiin. Mikään ei todista sen puolesta, että alkanut vuosi olisi yhtään parempi.Venäjällä kasvu on ollut hitaampaa kuin lännessä. Venäjä ei päässyt noususuhdanteen imuun kiinni, koska ener­gian hinta ei noussut tarpeeksi eikä maalla ollut muuta tarttumapintaa: modernia vientiin pystyvää teollisuus- tai palvelutuotantoa. Venäjän-vastaiset pakotteetkin vaikuttavat, mutta maan yrityskatras ei energiasektorin ulkopuolella ole muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta edes kykenevä lännen markkinoille.Kolmas ongelma on, että kasvu tulee tuoreiden talouslukemien mukaan yhä energiasektorilta. Presidentti Vladimir Putin hokee, kuinka Venäjän talous monipuolistuu, modernisoituu ja lisää tuottavuuttaan. Mitään ei tapahdu. Vanhoilla opeilla mennään. Kasvusta vastaa öljyn ja kaasun tuotanto. Ja kun vastaa, niin alan nousujen ja laskujen mukana kasvaa ja kutistuu Venäjän tulopohja.kuvitelmissa on sekin ongelma, että tuottavuus ja modernisoituminen syntyvät yritysten omilla kehitysaskelilla eivätkä presidentin ukaasilla. Valtiojohtoinen ja suuryrityskeskeinen talous ei yllytä omaehtoiseen innovointiin.Venäjän tilanne on ristiriitainen. Budjetti on taas ylijäämäinen, pankit ovat päässeet vaikeimpien aikojen yli, ja rahavarantoa riittää. Mutta kun tulevaisuutta ei osata rakentaa yritysten modernisoitumisen ja tuottavuuden kasvun kautta, tulevaisuuteen – esimerkiksi huoltosuhteen heikentymiseen – joudutaan varautumaan säästämällä, puuttumalla eläkeikään ja keräämällä lisää veroja.Samalla inflaatio kiihtyy. Ostovoima ja elintaso kärsivät. Putinin kannatus hupenee nopeasti. Lasin täytteeksi ei enää kelpaa nationalistinen uho. Väljähtänyt uho pitää korvata uudella tai säästöistä ja armeijan kuluista on tingittävä. Talouden rakennemuutos ei tähän hätään ehdi.