Pääkirjoitus

On viisautta pehmentää huonoja vaihtoehtoja

Suomalaiset

ovat ihmetellen voineet seurata Britannian poliittisen järjestelmän huonoa kykyä käsitellä maan EU-eroa. On suuri vaara, että tuloksena on vaihtoehdoista huonoin eli brexit ilman sen vaikutuksia pehmentävää erosopimusta.Sellainen tilanne voi olla edessä jo parin kuukauden kuluttua. Seuraukset olisivat välittömät yksittäisille ihmisille ja yrityksille, eivätkä ne rajoittuisi vain Brittein saarille.Siksi on viisautta varautua myös poliittisen prosessin epäonnistumiseen. Suomessa varautuminen sai toden teolla vauhtia viime viikolla.Perjantaina hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi, että on syytä valmistella erillislaki, jolla Britannian kansalaisten oleskeluoikeutta Suomessa jatkettaisiin määräajaksi.Lain avulla EU-oleskeluoikeutensa rekisteröineet britit voisivat jatkaa tilapäisesti oleskeluaan Suomessa ilman erillisiä toimenpiteitä.Aiemmin viime viikolla hallitus antoi eduskunnalle kirjelmät EU-komission asetusehdotuksista, joilla on tarkoitus turvata lentoliikenne ja tavaraliikenne Britannian sopimuksettoman EU-eron tapahtuessa.Nämäkin järjestelyt olisivat väliaikaisia, mutta niiden avulla voitaisiin estää täysi sekamelska esimerkiksi suorissa lentoyhteyksissä, ylilennoissa ja välilaskuissa. Maanteiden tavaraliikenteessä voitaisiin toimia nykyisillä EU-säädöksillä tämän vuoden loppuun asti.aailmassa on paljon EU:hun kuulumattomia maita, mutta silti Suomi ja suomalaiset voivat asioida niiden kanssa. Valmistautuminen Britannian sopimuksettomaan EU-eroon muistuttaa silti tehokkaasti, kuinka paljon EU on vuosien mittaan helpottanut rajojen ylittämistä.Vaikuttaa siltä, että elämää helpottavat EU-jäsenyyden vaikutukset palautuvat vasta nyt brittien mieliin, kun järjestelyjen tilapäistä jatkumista yritetään varmistaa muiden maiden erityistoimin.EU:n ulkopuolisista maista Norja pystyy monin tavoin hyötymään unionin saavutuksista. Ehdot ovat kuitenkin tiukat: Norja joutuu maksamaan mutta ei voi osallistua päätöksentekoon.