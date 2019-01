Pääkirjoitus

EU-passi ei saa olla kaupan

sanonnan mukaan rahalla saa ja hevosella pääsee. Riittävän suurella rahamärällä voi esimerkiksi ostaa EU-maan passin.EU-passi on arvokas asiakirja, koska sillä voi liikkua vapaasti kaikissa EU-maissa. Euroopan komissio lähetti viime viikolla jäsenmaille tiukan viestin siitä, että passien kaupittelu on lopetettava. Asia kuuluu silti jäsenmaiden päätösvaltaan.Tuoreen raportin mukaan kymmenen viime vuoden aikana noin 6 000 ihmistä on saanut rahalla EU-passin ja noin 100 000 ihmistä oleskeluluvan. Rahaa näissä järjestelyissä olisi liikkunut peräti 25 miljardia euroa. Passeja ja oleskelulupia on kaupannut 20 jäsenmaata. Eniten järjestelmästä ovat hyötyneet Espanja, Kypros, Portugali ja Britannia.EU-passin on voinut ostaa 1–2 miljoonalla eurolla. Tällainen kaupittelu voi houkutella EU:n alueelle rikollisia ja korruptiolla omaisuutensa hankkineita.Suomessa aihe nousi keskusteluun viime kesänä, kun ilmeni, että Airiston helmen venäläisellä omistajalla oli Maltan kansalaisuus. EU on erityisen huolissaan Maltan kansalaisuuden saaneiden venäläisten varallisuuden alkuperästä.Bulgaria ilmoitti tiistaina lopettavansa passien myynnin. Samaa päätöstä sopii odottaa muiltakin.