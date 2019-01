Pääkirjoitus

Donald Trumpin ja demokraattien yhteenotto oli vasta esimakua tulevasta

Suomalaisen on vaikea ymmärtää Yhdysvaltojen liittovaltion hallinnon osittaista sulkua politiikan välineenä. Se ei ole ihme, sillä ­kyseessä on Yhdysvaltojen oma erikoisuus.Sen sijaan syyt sulun päättymiseen viikonloppuna on helpompi hahmottaa. Kyse oli valtakamppailusta. Vaikka presidentti Donald Trumpin toimintaa hyväksyttävänä pitävien määrä laski vain vähän, presidentin toimintaa paheksuttavana pitävien määrä kasvoi merkittävästi.Kahden pääpuolueen uskollisten kannattajien väliin jäävät amerikkalaiset – heitäkin yhä on – alkoivat kääntyä ­Trumpia ja republikaaneja vastaan. Se lisäsi painetta kongressin republikaaneja kohtaan: moni miettii jo seuraavien vaalien tuloksia, vaikka edellisistä kongressi­vaaleista on vasta selvitty.Vallan kolmijakoon perustuvassa maassa presidentin liikkumavara kapenee, kun hänen puolueensa ei enää hallitse lainsäädäntövallan käyttäjiä. Edustajainhuoneen enemmistö on demokraateilla, jotka keräävät intoa Trumpin kaatamiseen vuoden 2020 vaaleissa.Luvassa on kovaotteinen kampanja. Tällä kertaa demokraattien viesti puri paremmin. Siksi seuraavassa ottelussa Trump haluaa taas niskan päälle.