Pääkirjoitus

Ranskassa eliitin vastustaminen saa myötätuntoa, mutta nyt kasvaa myös huoli tasavallan toimintakyvystä

kansallislaulussa Marseljeesissa kehotetaan: ”Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons.” Aseisiin kansalaiset! Muodostakaa pataljoonanne! Marssikaamme!Ranskassa on syntynyt kisa siitä, kenellä on oikeus edustaa kansaa ja puhua kansalaisten – ranskalaisten – nimissä. Vastakkain ovat liivit ja huivit, keltaiset ja punaiset. Ryhmitytty ja marssittukin on, mutta vain toinen osapuoli on turvautunut kansallislaulun uhon mukaisesti väkivaltaan.Kun keltaliivit aloittivat mielenosoituksensa, he väittivät kertovansa, mitä ranskalaiset pelkäävät, mitä he haluavat ja miten heitä on kohdeltu. Todellisuudessa he olivat 67 miljoonan ihmisen maassa pieni ryhmittymä, ja kaduillakin oli yhtä aikaa enimmillään hieman alle 300 000 ihmistä. Mutta kuten ranskalaisten mielenlaatuun sopii, instituutioiden, vallan ja eliitin vastainen nousu saa tuen kansalta. Keltaliivien asiaa ovat kyselyissä tukenut kaksi ranskalaista kolmesta.Keltaliivien nousu alkoi dieselin hinnannoususta, mutta takana on paljon enemmän. Ryhmän koostumusta selvitelleiden mukaan keltaliivejä yhdistävä tekijä on tyytymättömyyden tunne. Kaikki keltaliivit eivät kärsi samoista murheista, eikä tyytymättömyys välttämättä ole materiaalista. Nopean globalisaation ajan ja kaupunkeihin keskittyvän tuottavuuden kasvun hedelmiä korjaa hyvin koulutettu nuorehko väki metropoleissa. Keltaliivit eivät kuulu tähän ryhmään, mikä synnyttää tyytymättömyyttä.ovat jatkuneet Ranskassa jo pari kuukautta. Tosin väki on vähentynyt alkuaikojen innostuksen hiivuttua.Väkimääriin vaikutti sekin, että presidentti Emmanuel Macron tuli vastaan, nöyrtyi ja lupaili yhteisestä kassasta etuuksien korotuksia köyhim­mille. Osa jäi pois katsottuaan, että tämä riittää, ja arvioituaan, että enempää ei tule. Osa ei hyväksynyt mielenosoitusten alkuvaiheisiin liittynyttä väkivaltaa ja tuhotöitä.Keltaliivit ovat joutuneet Macronin eleen jälkeen risteykseen. He ovat saaneet äänensä kuuluviin, jäljelle jääneiden vaatimuksista monet ovat täysin epärealistisia, eivätkä mielenosoitukset johda enää mihinkään. Ryhmästä noussee ehdokkaita kevään eurovaaleihin, mutta alustavassa omien joukkojen kartoituksessa ei ole löydetty ketään tunnettua nimeä tarjolle.keltaliivit ovat saaneet vastavoiman: punahuivit. Ranskan lipun väreihin ja punaiseen kaulahuiviin sonnustautuneet ranskalaiset marssivat Pariisissa ja vaativat demokratian kunnioitusta.Punahuivit joutuvat asettamaan viestinsä tarkasti. Ranskassa kannattaa puolustaa aatteita – kuten demokratiaa –, mutta vallan ja valtaa käyttävien henkilöiden – kuten Macronin – puolustaminen ei kerää sympatiaa. Siksi myös Macronin kannattaa pitää punahuiveihin etäisyyttä, vaikka heidän ryhmittymisensä toimiikin presidentin eduksi.Punahuivit viestivät, että keltaliiveillä ei ole oikeutta puhua kansan nimissä. ”Me myös olemme kansa”, julisteissa luki. ”Älkää koskeko tasavaltaan”, kelta­liivejä varoitettiin ja kehotettiin lopettamaan väkivalta. Mielenosoittajat lauloivat Marseljeesia ja kantoivat Ranskan lipun ohella EU:n tunnuksia.Kun Macron aloitti keskustelut kelta­liivien kanssa ja nöyrtyi, hänen kannatuksensa maltillisen oikeiston joukoissa kääntyi kasvuun. Maltillisessa oikeistossa tilanne nähdään samoin kuin punahuivien keskuudessa: tasavaltaa ja sen toimintakykyä on puolustettava – olipa presidentti kuka tahansa.