Pääkirjoitus

Eduskuntavaalit ovat valtiolliset, mutta kampanjointi on täynnä kansalaisyhteiskunnan talkootyötä

vaalikampanjat alkavat pikkuhiljaa päästä käyntiin. Tänä viikonloppuna kampanjansa avaa suurista puolueista viimeinen, keskusta. Kunnolla kampanjointi lähtee liikkeelle maaliskuussa.Ehdokashakemukset on jätettävä maaliskuun alkupäivinä. Ehdokasasettelu vahvistetaan maaliskuun puolivälissä, ja samalla ehdokkaat saavat numerot. Samoihin aikoihin nykyinen eduskunta jää vaalilomalle.Mikäli haluaa nimenomaan altistua vaalimainonnalle, kannattaa liikkua siellä, missä ihmisiä on paljon liikkeellä. Esimerkiksi Helsingin keskustassa suosittuja kampanjapaikkoja ovat Kolmen sepän patsas, rautatieaseman tienoo ja Narinkkatori. Lähes kaikissa kaupungeissa kauppakeskusten edustat ovat suosittuja kampanjointipaikkoja.eduskuntavaaleissa valitaan maahan ylimmän lainsäädäntövallan käyttäjät, vaalikampanjoissa korostuu valtiollisten vaalien luonne kansalaisyhteiskunnan toimintana. Kampanjaa hoidetaan talkoovoimin, ja rahoitus kerätään lahjoituksina pienistä puroista sieltä täältä.Jotkut ehdokkaat ottavat kampanjan ajaksi vapaata siviilityöstään, mutta muuten kampanjat keskittyvät iltoihin ja viikonloppuihin.Antiikin Kreikan kaupunkivaltioissa politiikka eli yhteisten asioiden hoitaminen oli kaupungin vapaiden miesten puuhaa. Vapaus tarkoitti myös sitä, että päivittäisestä elannosta ei tarvinnut kantaa huolta.Vielä nykyäänkin politiikkaa tehdään paljon vapaa-ajalla: kaupunginvaltuustot kokoontuvat iltaisin, ja puolueiden eri tason kokoukset pidetään viikonloppuisin. Eduskunnan työskentely keskittyy kolmeen päivään keskelle viikkoa, jolloin päivät ovat vastaavasti pidempiä. Viikonvaihteessa voi pitää omassa vaalipiirissä vaalitilaisuuksia ja maanantaina vielä osallistua kotikunnan hallituksen tai valtuuston kokoukseen.Ehdokkuus vaatii ulospäin suuntautunutta luonnetta. On kärsivällisesti jaksettava perustella mahdollisille äänestäjille, miksi asiat ovat niin kuin ovat – äänestäjien mielestä yleensä huonosti. Varsinkin eläkeläiset ovat ahkeria ehdokkaiden tenttaajia. Monissa vaaleissa vakiopuheenaiheena on ollut työeläkkeiden taitettu indeksi. Tänä keväänä puhuttavimpiin aiheisiin taitaa nousta vanhusten hoiva.valitaan 200 kansanedustajaa. Jokainen puolue, vaaliliitto ja valitsijayhdistys voi kussakin vaalipiirissä asettaa yhtä monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia, pienissä vaalipiireissä enemmänkin. Suurimmat puolueet saavat helposti kokoon täydet ehdokaslistat koko maassa. Karkeasti arvioiden ehdokkaita on koko maassa noin 2 000. Useimmilla ehdokkailla on apuna tukijoukot, jotka päivystävät vaalikojuilla ja jakavat vaalimainoksia postiluukkuihin.Ehdokkailla on mahdollisuus tavoitella palkintoa: edustajanpaikkaa. Ehdokkaan lähipiirin, joka pitkälti tekee kampanjoiden näkymättömän jalkatyön, palkinto on vähemmän ilmeinen. Jokunen kampanjaan osallistunut puolueaktiivi saattaa saada eduskunta-avustajan paikan, mutta niitä riittää vain harvoille. Avustaminen kampanjoinnissa on kuitenkin hyvin yleinen tapa rekrytoitua poliittisiin tehtäviin.Vaalimainosten jakamisessa tarvitaankin varsinkin kehnoilla keleillä voimakasta paloa oman puolueen aatteeseen, ettei toreilla seistessä aivan kylmety. Ehdokkaiden ja kampanjaväen onneksi eduskuntavaalit on siirretty maaliskuun kolmannelta sunnuntailta huhtikuun puoliväliin.