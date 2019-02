Pääkirjoitus

Yhdysvalloissa leviää tieto, että riiteleminen on kallista

ja Yhdysvaltojen välisessä kauppakiistassa on otettu askelia sovinnon suuntaan. Tilanne lientyy, kun todellisuus painaa Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia kohti sovinnollisuutta.Yhdysvaltojen viljelijät, osa teollisuudesta ja monet kuluttajat ovat jo huomanneet, että riiteleminen on kallista. Kiinan-vastainen kauppasota johti jo esimerkiksi siihen, että soijan vienti Yhdysvalloista Kiinaan loppui. Kiina siirtyi asioimaan brasilialaisten tuottajien kanssa.Protektionismi nostaa hintoja, koska monet amerikkalaiset yritykset tarvitsevat Kiinassa tehtyjä välituotteita. Yksi syy amerikkalaisen Applen vaikeuksiin Kiinassa voi olla se, että kauppasota ajaa kiinalaisia ostamaan kotimaisia puhelimia.Trumpin hallinto on halunnut sopia kauppasotia tavalla, joka on ollut muille mahdoton. Jopa EU:lle on kerrottu, että vain sellainen neuvottelutulos käy, jossa Yhdysvallat voittaa ja Eurooppa häviää. Yhdysvalloilla on ollut sama lähtökohta neuvotteluissa Kiinan kanssa.Trumpin ja hänen hallintonsa kunniaksi on sanottava, että Kiinan tapa hankkia asemaa lännessä kaipaakin vastavoimaa.Pahin ongelma on lopulta se, että valtion ja kiinalaisten yritysten välille on mahdotonta vetää rajaviivaa. Yritykset ovat aina tarvittaessa jollain tavalla velvollisia avustamaan valtiota. Ja valtio turvaa yritystensä rahoitusta, jos ne ovat Kiinan kannalta strategisesti tärkeitä.Tätä yhteyttä Kiina ei ole suostunut hyvällä avaamaan, puhumattakaan yhteyden heikentämisestä.iinan kanssa käytävissä neuvotteluissa on, että Yhdysvaltojen hallinto hankkii sovintoa Trumpin kannatuksen kannalta olennaisessa kaupassa – esimerkiksi maataloustuotteiden viennissä – ja unholaan jää teema, jonka hoitaminen tarjoaa vähemmän ääniä. Kun kiinalaisten yritysten ja valtion suhde on läheinen, yritysten immateriaaliset ja kuluttajien henkilökohtaiset oikeudet ovat vaarassa Kiinan edetessä lännessä. Tässä Yhdysvaltojen pitäisikin pyrkiä vain voittoon.