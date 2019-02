Pääkirjoitus

Eurooppa kärsii, kun sopu ydinaseista murenee

Donald Trumpia on Yhdysvalloissa arvosteltu pehmeästä suhtautumisesta Venäjään, eikä hänen kampanja­väkeensä kohdistunut tutkinta ole helpottanut tilannetta.Siksi Trumpin esikunta kiirehti viime viikolla sanomaan, että päätös käynnistää irtautuminen keskimatkan ydinaseet kieltävästä INF-sopimuksesta Venäjän sopimusrikkomusten takia osoittaa presidentin linjan oikeasti tiukaksi.Moskovassa tuskin tunnettiin kovaa painetta, sillä heti Yhdysvaltojen jälkeen myös Venäjä ilmoitti haluavansa irtautua sopimuksesta. Ajatus ei ole uusi, sillä jo vuonna 2007 presidentti Vladimir Putin piti sopimukseen suostuneita Neuvostoliiton johtajia naiiveina.Yhdysvaltoja ja Venäjää yhdistää ärtymys siitä, että kylmän sodan loppu­suoralla 1987 solmittu sopimus ei rajoita esimerkiksi Kiinaa. Sekä Washingtonin että Moskovan nykyjohdossa moni myös kokee kaikenlaiset sopimukset oman maansa toimintavapautensa rajoituksina.Euroopasta katsoen tilanne on toinen. INF-sopimus oli aikoinaan helpotus. Ydinasevarustelu oli kiihtynyt 1970-lu­vulla, kun Neuvostoliitto kehitti omalta alueeltaan Länsi-Eurooppaan ulottuvia ohjuksia. Niihin länsi vastasi 1980-luvulla niin sanotuilla euro-ohjuksilla.Nyt vastaava kuvio on toistumassa, kun INF-sopimus todennäköisesti murenee ensi kesänä. Luvassa on varustelukierre, kun Yhdysvallat seuraa Venäjän polkua uusilla ohjuksilla.kannalta näkymät ovat huonot. Jo nyt Venäjän uudet ohjukset ovat muuttaneet asetelmia.Seuraava askel on luvassa, kun Yhdysvallat alkaa miettiä, minne se sijoittaisi omat ohjuksensa. On hyvin mahdollista, että sopua Nato-maiden kesken ei löydy, vaan Yhdysvallat tekee yksittäisten maiden kanssa sopimukset, mikä jakaa entisestään liittoumaa.Varustelukierteen kielteisiä vaikutuksia lisäävät sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä yleistyneet puheet, joissa pohditaan ydinaseiden käyttöä tositilanteissa.Eurooppa on nykyään se maanosa, joka haluaa rakentaa maailmaa sopimuksilla. Kun ydinaseita rajoittavat sopimukset murenevat, suurin kärsijä on Eurooppa ja myös Suomi sen osana.