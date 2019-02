Pääkirjoitus

Lähteekö Timo Soini ehdolle EU-vaaleihin?

Ulkoministeri

Timo Soini (sin) julkaisi viime viikon torstaina arvoituksellisen blogikirjoituksen. Kirjoitus päättyy ennustukseen: ”Kyllä toukokuu opettaa.”Mutta eduskuntavaalithan ovat jo huhtikuun puolivälissä? Niin ovat, mutta toukokuussa ovat vuorossa EU-parlamentin vaalit.Soini on ollut vajaan yhden kauden EU-parlamentaarikkona aiemminkin – vuoden 2009 eurovaaleista vuoden 2011 eduskuntavaaleihin – ja viihtyi huomattavan hyvin tehtävässä.Brysselissä ja Strasbourgissa tavallinen kadunmies ei tunnistanut Soinia. Hän saattoi kulkea vapaasti, äänestäjät eivät tulleet kertomaan huoliaan.Siniset kyllä tarvitsevat Soinin veto­apua sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa. Soinin äänimäärän turvin eduskuntaan saattaisi nousta muitakin sinisten ehdokkaita Uudeltamaalta. EU-vaaleissa sinisten parlamenttipaikka on täysin Soinista riippuvainen.Tämä on vain arvailua, mutta voihan olla, että Soini asettuu ehdolle sekä eduskuntavaaleissa että EU-vaaleissa.Ehdokashakemukset EU-vaaleihin on jätettävä viimeistään 18. huhtikuuta. Eduskuntavaalit käydään edellisenä sunnuntaina, 14. huhtikuuta.