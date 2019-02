Pääkirjoitus

Iranin-vastaisten pakotteiden kierto on riskialtista puuhaa

Yhdysvaltojen hallinto haluaa saada kaupallisen viestinsä perille, sille riittää usein, että maassa on valtavat kulutusvetoiset markkinat. Globaaleille markkinoille tähtäävillä yrityksillä ei ole varaa jäädä pois Yhdysvalloista, joten hallinnon viestiä kuunnellaan.Muutamia vuosia sitten sveitsiläiset pankit eivät suostuneet yhteistyöhön Yhdysvaltojen hallinnon kanssa, kun amerikkalaisten veronkiertoa yritettiin hillitä. Suuri sveitsiläispankki UBS oli houkutellut rikkaita amerikkalaisia siirtämään varojaan verottajalta piiloon.Pankki sai pienet sakot mutta samalla ukaasin: ellei UBS ala tehdä yhteistyötä verotietojen vaihdossa, se menettää toimilupansa Yhdysvalloissa. Se olisi ollut sekä taloudellinen katastrofi että vakava tahra pankin maineelle. Sveitsi taipui ja antoi pankille luvan paljastaa amerikkalaiset veronkiertäjät.Eurooppalaiset yritykset kohtaavat saman valta-aseman sekä Venäjän-pakotteiden että Iranin-kauppojen kanssa. Yritykset varovat visusti tekemästä mitään sellaista, joka voisi vähänkään rikkoa Yhdysvaltojen määräyksiä, koska riskinä on tärkeän alueen markkinoiden menetys.Suuret EU-maat ovat rakentaneet ”rahoitusvälineen”, Instexin, jonka pitäisi pystyä kiertämään Yhdysvaltojen julistamaa Iranin-vastaista kauppasulkua. Ins­texin yksityiskohdat ovat vielä tarkentamatta, mutta periaate olisi nähtävästi se, että Instex vaihtaisi eurooppalaisten yritysten tavaraa iranilaisten tuotteiden kanssa ja hakisi kauppaan rahoitusta.Järjestelmä muistuttaa hieman sitä, joka Suomella oli Neuvostoliiton kanssa.ei ole hyväksynyt Yhdysvaltojen vetäytymistä Iranin ydinsopimuksesta eikä Iranin pakotteita. Instex on kaupallinen vastalause presidentti Donald Trumpille.Instexille ei kannata povata suurta menestystä. Läntiset yritykset eivät vaaranna toimintaansa – nykyistä tai mahdollisesti tulevaa – Yhdysvaltojen markkinoilla vain tehdäkseen oravannahkakauppaa Iranissa. Jos mukaan otettaisiin Kiina ja Venäjä, järjestelmän painoarvo kasvaisi.Venäjän-pakotteiden aikana ja Kiinan vakoiluepäilyjen maailmassa tällaiseen sopuun on hyvin pitkä matka.