Pääkirjoitus

Yhdysvaltoja repii myös jakautunut kuva maailmasta

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

presidentti Donald Trump piti tiistaina kongressille vuotuisen liittovaltion tilaa käsittelevän puheen. Odotusten mukaisesti hän vetosi puoluerajat ylittävän yhteistyön puolesta.Miksi häneltä osattiin odottaa tällaista viestiä? Syy ei ollut se, että Trump olisi lähtenyt Valkoisesta talosta Capitol-kukkulalle etsimään kompromisseja pehmentämällä omia kantojaan.Selitys löytyy marraskuun välivaaleista. Demokraateilla on nyt enemmistö kongressin edustajainhuoneessa. Kun kongressi ei ole enää kokonaan presidentin puolueen hallussa, presidentti yleensä toivoo puoluerajojen ylittämistä.Yhdysvaltojen historiasta löytyy kuitenkin kausia, jolloin kaksi suurta puoluetta sekä presidentti ja kongressi ovat oikeasti löytäneet toisensa. Silloin kyse on usein ollut ulkopolitiikasta ja poikkeuksellisesta maailmantilanteesta.Ulkopolitiikka nousi puoluekiistojen yläpuolelle jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Molempien maailmansotien aikana erot työnnettiin tietoisesti sivuun.Toinen yhteistyön jakso oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, jolloin republikaanit Ronald Reagan ja George Bush pääsivät usein yhteisymmärrykseen demokraattien kanssa, kun kylmä sota lähestyi loppuaan, Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto romahti.isäiset kiistat repivät nyt Yhdysvaltoja. Globalisaation vaikutukset eivät ole jakautuneet tasaisesti väestöryhmien ja alueiden välillä. Myös menestys on kasautunut. Politiikkaa taas ovat jo pitkään hallinneet hyvin ideologiset kysymykset, jotka helpommin erottavat ihmisiä kuin yhdistävät.Jos Trumpin aikana pitäisi ryhtyä rakentamaan yhteistyötä puolueiden välille tai presidentin ja kongressin välille, se voisi alkaa yhteisellä näkemyksellä siitä, miten Yhdysvallat suhtautuu ympäröivään maailmaan.Sellaista näkemystä ei ole tarjolla. Suhtautuminen naapureihin, liittolaisiin, kansainvälisiin sopimuksiin tai yksinvaltaisiin johtajiin korostaa poliitikkojen eroja. Puoluerajat ovat kuitenkin ylittyneet senaatissa, kun republikaanit ja demokraatit ovat alkaneet toimia yhdessä Trumpin vastavoimana ulkopolitiikassa.