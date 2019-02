Pääkirjoitus

Vanhuksista pitää kantaa huolta vaalien jälkeenkin

Vanhustenhoidon

ongelmia ja etenkin hoitajamitoitusta koskeva keskustelu on tällä viikolla huipentunut opposition välikysymyksen käsittelyyn eduskunnassa.Eduskuntavaalien läheisyys on näkynyt puheenvuoroissa lievänä hermostuneisuutena, tempoilevuutena ja linjattomuutenakin. Hyvä vanhustenhoito on kuitenkin yhä tärkeämmäksi muuttuva kysymys, ja ­asian perusteellinen ja monipuolinen käsittely on ollut hyödyllistä.Keskustelu jatkuu lähikuukausinakin, vaikka hallitus saanee eduskunnalta luottamuslauseen tänään perjantaina. Puo­lueet joutuvat vastaamaan nyt tekemistään linjauksistaan vaalien jälkeenkin.Hoitajamitoituksesta on tullut julkisuudessa tärkein vanhustenhoidon laadun mittari. Nyt eduskuntapuolueet – ilmeisesti kantaansa pyöritellyttä kokoomusta lukuun ottamatta – näyttävät yksimielisiltä siitä, että hoivakodeissa pitäisi olla vähintään 0,7 hoitajaa vanhusta kohti.Vanhuksilla on yksilöllisiä ja laajuudeltaan vaihtelevia hoito- ja hoivatarpeita – jotkut tarvitsevat keskimääräistä enemmän hoitoa, toiset vähemmän. Edes 0,7-mitoitus ei riitä jokaisessa hoivakodissa siihen, että kaikkien asukkaiden tarpeet otetaan riittävästi huomioon.Nykyistä tiukempi hoitajamitoitus toki toisi alalle enemmän hoitajia, ja heidän työpanoksensa lisäisi laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvointia. Toinen kysymys on, että käytännössä resurssien lisääminen hoivakodeissa saattaa johtaa leikkauksiin esimerkiksi vanhusten kotipalveluissa, koska kuntien on jollain tavalla rahoitettava hoitajamitoituksen tiukennukset. Oppositiokaan ei ole tarjonnut selvää ratkaisua tähän ongelmaan.ällä hallituskaudella on nähty riittämiin esimerkkejä huolimattomasta ja hätiköidystä lainvalmistelusta. Ellei aika nyt riitä vanhuspalvelulain uudistamiseen ennen vaaleja, työ kannattaa panna heti alulle ja jatkaa valmistelua vaalien jälkeen.Tarpeellista hätäapua tarjoaa viranomaisvalvonnan tehostaminen – siitä huolehtiminen, että edes nykyistä lainsäädäntöä noudatetaan. Hallitus sentään lupasi valvontaan rahaa lisäbudjetissa, joka on määrä tuoda eduskuntaan vielä tämän kuun lopulla.