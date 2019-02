Pääkirjoitus

Uusimaa vetää sinisiä ehdokkaita eduskuntavaaleihin

sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on kertonut pyrkivänsä kevään vaaleissa eduskuntaan Helsingin sijasta Uudenmaan vaalipiiristä.Uudeltamaalta aikoo ehdolle myös kaksi muuta tunnettua sinistä: puolustus­ministeri Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.Tunnetuin sininen, ulkoministeri Timo Soini ei ole vielä pukahtanut julkisuuteen, onko hän ylipäänsä ehdolla eduskuntavaaleissa. Jos hän lähtee ehdolle, hän todennäköisesti on ehdolla kotivaalipiirissään Uudellamaalla.Terhon mukaan siniset tavoittelee ­Uudeltamaalta ainakin kolmea edustajanpaikkaa. Ilman Soinin ehdokkuutta tavoite on pyöreästi sanoen hyvin haasteellinen. Sinisiä vetää ehdolle Uudeltamaalta se, että sieltä valitaan eniten kansanedustajia. Siellä on siis matalin niin sanottu piilevä äänikynnys: ehdokkaan saa läpi pienimmällä ääniosuudella.Perussuomalaisten hajoaminen viime vaalien jälkeen kahteen puolueeseen ­aiheuttanee osuvan vertailun vaalien ­tulospalvelussa. Koska sinisiä ei vielä viime vaaleissa ollut puolueena olemassa, äänestystuloksissa jokainen läpi mennyt sininen voi näkyä vaalivoittona.