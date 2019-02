Pääkirjoitus

Perustulosta puhuvat nekin, jotka eivät kannata sitä

Perustulo

houkuttaa markkinointinimenä niitäkin, jotka eivät sitä tulevaisuuden sosiaaliturvaksi oikeasti esitäkään. Keskusta nimesi torstaina esittelemänsä mallin ”kannustavaksi perustuloksi”, vaikka verottomana noin 550–560 euroa kuussa saava joutuisi hakemaan etuutta ja sitä leikattaisiin, ellei tuensaaja ole säädetysti aktiivinen työmarkkinoilla. Yleensä perustulolla tarkoitetaan kaikille ehdoitta ja vastikkeetta maksettavaa summaa, jonka päälle ihmiset voivat kerätä työtuloja.Keskustan haluun puhua perustulosta vaikuttaa puolueen sisäinen jako: perinteisemmin määritellyllä perustulolla on kannatusta kentällä, mutta nykyinen puoluejohto ei ole asiasta innoissaan. Varapuheenjohtaja Katri Kulmuni yritti valaa öljyä laineille toivomalla, ettei keskustelussa ”jumiuduta käsitteisiin”.Myös pitkään perustuloa ajaneet vihreät esittelivät päivitetyn mallinsa torstaina. Mallissa 600 euron suuruiseen perustuloon siirryttäisiin kahden seuraavan vaalikauden kuluessa: ensi vaalikaudella otettaisiin käyttöön 300 euron perustulo ja 300 euron vastikkeellinen osuus, vuoden 2023 jälkeen voitaisiin siirtyä kokonaan vastikkeettomaan perustuloon.Vaiheistetun mallin toteutuminen on kaukaista utopiaa niin pitkään kuin suuret puolueet eivät innostu perustulosta. Oikeasti perustuloa ajaa vihreiden ohella vain vasemmistoliitto – 800 euron suuruisena –, eivätkä nämä puolueet saa kahdestaan hanketta läpi.aikki puolueet näkevät kuitenkin sosiaaliturvan uudistamisen tarpeen. Se urakka on ensi vaalikaudella edessä. Perustuloa todennäköisemmin uudistuksen pohjaksi valikoituu jokin vastikkeellinen mutta nykyistä yksinkertaisempi malli – keskustan ohella myös kokoomus ja Sdp ovat esittäneet omia visioitaan, jotka kallistuvat tähän suuntaan.Perustulo on kuitenkin yhä tutkimisen arvoinen vaihtoehto. Myös vuoden­vaihteessa päättyneen perustulokokeilun tuloksia kannattaa hyödyntää sosiaaliturvaa uudistettaessa.Perjantaina julkistettujen alustavien tulosten mukaan kokeilu ei lisännyt työllisyyttä mutta lisäsi hyvinvointia. Jälkimmäinenkään tulos ei ole merkityksetön.