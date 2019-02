Pääkirjoitus

Ranska pelaili Italialla, nyt Italia tekee saman Ranskalle

ja Italian keskinäisessä asetelmassa on jotain samaa kuin Suomen ja Ruotsin väleissä. Ranska on suurempi ja voimakkaampi ja pärjää Italiaa paremmin.Kun Italia otettiin mukaan eurojärjestelmään, Ranska oli takapiruna. Vaikka Italia ei täyttänytkään sisäänpääsyehtoja, Ranska piti pienemmälleen ovea auki.Se ei ollut rakkautta vaan hyödyn hakemista ja politikointia: Ranska pelkäsi, että eurosta tulisi Saksan hallitsemana puhtaasti taloudellinen järjestelmä. Etelä-Euroopan maat pehmentäisivät euroa.Ranskan ja Italian väliset suhteet ovat kiristyneet. Ranska vetää suurlähettiläänsä pois Italiasta. Viimeksi näin tapahtui, kun Italia julisti sodan Ranskalle vuonna 1940.Italian populistihallitus on käynyt Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja hänen hallituksensa kimppuun. Italian päättäjät ovat tukeneet Macronia vastustavia keltaliivejä, tavanneet heitä Ranskassa ja toivoneet julkisesti, että ranskalaiset pääsisivät eroon Macronista. Jos Ranska käytti Italiaa eurojärjestelmän rakentamisessa hyväkseen, nyt Italia käyttää Ranskaa. Italian hallituksella tuskin on huomautettavaa maiden väleistä.Italian hallitus on paineessa. Se lupasi äänestäjilleen hyvää ja talouskuriin patistaneelle EU:lle huonoa. Italian korot alkoivat kuitenkin nousta. Hallitus perui lupauksiaan ja mukautui unionin vaatimuksiin. Löysä budjettilinja ei ole saanut täyttä tukea hallituspuolueissakaan.oisen päähallituspuolueen Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini, on vaikeuksissa. Erityisoikeus Italiassa on katsonut, että häntä voidaan syyttää kidnappauksesta. Salvini ei päästänyt pakolaisia kuljettanutta laivaa maihin Italiassa.Salvinin tapaus on kiusallinen, sillä toinen hallituspuolue, Viiden tähden liike, on luvannut panna rötösherrat kuriin.Eurovaalit lähestyvät. Eri maiden populistit etsivät rajat ylittäviä yhteisiä teemoja. EU-myönteinen Macron ja ”kansa” – jota keltaliivit kertovat edustavansa – kelpaavat. Ensimmäinen sopii hyväksi viholliseksi ja toinen populistimytologiaan.