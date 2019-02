Pääkirjoitus

Rakentamisvauhti hidastuu, liiketilaluvat romahtivat jo

Rakennusyhtiö

SRV kertoi keskiviikkona, että yhtiön loppuvuosi oli surkea. Yhtiön toimitusjohtajan Juha Pekka Ojalan mukaan viime vuosi oli huonoin vuosi yhtiön historiassa. SRV:n operatiivinen liikevoitto valui 10 miljoonaa euroa tappiolle.Korjausrakentaja Consti kertoi torstaina, että koko viime vuoden ja myös loppuvuoden tulokset olivat miinuksella. SRV:n ja Constin tulokset eivät kuitenkaan näytä kertovan rakentamisesta yleisemmin. Esimerkiksi rakennusyhtiö YIT teki vuoden lopulla erittäin hyvää tulosta. YIT:n toimitusjohtajan Kari Kauniskankaan viesti oli päinvastainen kuin Ojalalla: YIT:n viimeinen vuosineljännes oli yksi parhaista yhtiön historiassa.Rakentaminen on suhdanneherkkää, mutta SRV:n ja Constin vaikeudet johtuvat yhtiöiden omista ongelmista eivätkä suhdannekäänteestä. Consti on onnistunut haalimaan huonokatteisia projekteja, joiden johtaminen ei ole ollut kunnossa.SRV:n ongelma on Helsingin Kalasataman ostoskeskus Redi. Redin rakentamisesta tuli SRV:lle viime vuonna tappiota 41 miljoonaa euroa. Ilman tätä painoa yhtiö olisi ollut vuoden 2017 lukemissa.Redin vuodelle 2018 aiheuttaman paineen yhtiö vielä kestää, mutta aika käy vähiin. Redin vuokratuottojen pitäisi kasvaa nopeasti, jotta se olisi helposti ja kannattavasti myytävä kohde ja tappioiden paikkaaja SRV:lle.Yhtiön tase on jo heikko, ja vuokria on jouduttu neuvottelemaan pienemmiksi, koska osa Redin yrityksistä ei kestä nykyisen kaltaisia vähäisiä asiakasmääriä.akentamisen suhdanteita haistelevat arvioivat, että rakentaminen vähentyy tänä vuonna. Kerrostaloasuntoja syntyy Rakennusalan suhdanneryhmän mielestä niin paljon, että kysyntä ei vastaa tuotantoa.Vaikka SRV:n tulos itsessään ei ehkä käänteestä kerrokaan, sen rasite Redi kertoo ja toimii varoittavana esimerkkinä. Valtavia toimisto- ja kauppakeskuksia on pantu alulle ja rakennetaan jo, mutta tällaisten hankkeiden määrä vähentynee.Tilastokeskuksen mukaan rakennustuotannon määrä kutistui jo. Syys–marraskuussa liike- ja toimistorakennuksiin myönnettyjen lupien määrä puolittui.