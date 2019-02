Pääkirjoitus

Lennonjohtajien työtaistelu ei näytä päättyvän nopeasti

Lennonjohtajien

T yömarkkinoilla

työtaisteluun ei näkyisi tulevan sovintoratkaisua vähään aikaan. Palvelualojen työnantajat Palta jätti lauantaina valta­kunnan­sovittelijalle uuden ilmoituksen työsulusta.Tämänkertainen työsulku kestäisi noin puolitoista vuorokautta; se alkaisi lauantai-iltana 23. helmikuuta ja päättyisi seuraavana maanantaina aamulla.Työsulku sattuisi juuri Etelä-Suomen koululaisten hiihtoloman loppuun. Työsululla ei kuitenkaan pitäisi olla vaiku­tuksia lentoliikenteeseen. Lennonjohto pyritään hoitamaan esimiesvoimin.Lennonjohdossa on yhä voimassa edellinen työnantajan julistama työsulku. Se päättyy ensi perjantaina.Myös lennonjohtajat ovat laajentaneet työnseisauksiaan. Niidenkään ei pitäisi vaikuttaa lentoihin.Lennonjohtajien työriita on sikäli erikoinen, että sekä työnantaja- että palkansaajapuoli ovat kertoneet, että heidän työtaistelunsa ei vaikuta lentoihin.Samalla kumpikin osapuoli kuitenkin sanoo, että työtaistelutoimiin on ryhdytty vaivalloisesti etenevien neuvottelujen vauhdittamiseksi. Ilmeisesti vauhtia ei ole vieläkään riittävästi. Työriitaa on soviteltu joulukuun lopulta lähtien valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Tapaamisia on uutisten ja tiedotteiden mukaan ollut harvakseltaan.Lennonjohto on ollut jo yli vuoden sopimuksettomassa tilassa: edellinen sopimus umpeutui vuoden 2017 lopulla.Piekkala jätti jo yhden sovintoesityksen. Se olisi Paltalle kelvannut, mutta lennonjohtajille ei.on vanha sanonta: pilli ei vihellä ennen kuin pannussa on tarpeeksi painetta. Toisin sanoen sopimusta ei synny ennen kuin vaihtoehto, ilman sopimusta jatkaminen, uhkaa käydä liian kalliiksi.Palvelualana lennonjohto on tyypillisesti sellainen, jossa suurimpia kärsijöitä olisivat sivulliset, tässä tapauksessa lentomatkustajat.Ilmeisesti maineen huononemisen pelossa työriidan osapuolet välttävät tilannetta, jossa matkustajilla olisi syytä tyytymättömyyteen.Kuljetusaloja on yleensä pidetty herkkinä uhkaamaan työtaisteluilla.