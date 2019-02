Pääkirjoitus

Euroopan maiden poliittisen järjestelmän pirstoutuminen ei hellitä, mikä näkyy tällä kertaa Espanjassa

Euroopan maiden poliittinen kartta on muuttunut epävakaaksi. Monessa maassa vanhat valtapuolueet ovat luisuneet asemistaan, uusia puolueita on syntynyt ja enemmistöhallitusten muodostaminen on muuttunut vaikeammaksi.