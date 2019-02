Pääkirjoitus

Lopputulos voi olla huono, vaikka sijoittaja ostaa huonosti kannattavaa liiketoimintaa ja parantaa nopeasti se

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/