Pääkirjoitus

Lumikuormien kippaaminen mereen herättää kysymyksiä, joihin on liian vähän vastauksia

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

runsasluminen talvi sai monet alkuun ihastumaan mutta ennen pitkää vihastumaan. Kaikille sopivaa määrää lunta ei taida edes olla. Luvassa olevat lauhat ja aurinkoiset päivät ehkä tuovat tuskastuneille väliaikaista helpotusta.Liiasta lumesta on koitunut monenlaista kiusaa. Eniten haittaa on ollut tiiviisti asutussa Helsingin kantakaupungissa. Vaikka ajokaistat olisivat auki, autoille ei ole tahtonut löytyä pysäköintipaikkaa. Jalkakäytävät ovat olleet vaikeakulkuisia ja paikoin jopa vaarallisia.Pientaloalueilla kaupunki ei ole pystynyt täyttämään lupaustaan katujen auraamisesta. Lumenkaatopaikoissakin alkaa olla ahdasta. Kaupunki on joutunut avaamaan varavastaanottopaikkoja.Helsingillä on käytössään yksi paikka, jossa lumi kaikkine roskineen kipataan suoraan mereen: Hernesaari. Jälki ei ainakaan kiillota Helsingin toivomaa puhdasta imagoa.Onko tuhansien lumikuormien päätymisellä mereen sitten muita kuin esteettisiä tai imagohaittoja? Sitä ei pystytä sanomaan, koska kaupungilla ei ole käytössään tutkimustietoa asiasta.Seuraavan lumitalven kohdatessa tietoa soisi olevan. Vaihtoehtojen pitäisi olla pohdinnassa jo hyvän sään aikana.