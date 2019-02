Pääkirjoitus

Muurikiista käy Yhdysvalloissa vaihteeksi juridiikan puolella

Yhdysvalloissa

ensi vuoden vaalien kampanja on jo täydessä käynnissä. Presidentti Trump haluaa, että hän voi sanoa rakentavansa muurin maan etelärajalle. Kongressi taas ei halua täyttää toivetta sellaisenaan.Trumpin aiemmat puheet Meksikosta muurin maksajana on jo unohdettu.Presidentin ongelma on, että mitä pitemmäksi kiista on venynyt, sitä vähemmän hän on saanut tukea kongressin republikaaneilta. Jotain pitäisi tehdä, jotta hän välttyisi nöyryyttävältä tappiolta.Trump kertoi perjantaina julistavansa kansallisen hätätilan muurin rahoittamiseksi. Toimenpide ei ole niin harvinainen kuin sen nimestä voisi päätellä, mutta sen käyttö sisäpoliittisessa rahakiistassa on riskipeliä. Hätätila tosiasiallisesti laajentaa presidentin tonttia kongressin kustannuksella. Trump tietää sen. Hän myös tietää, että presidentin nykyinen asema on luotu siten, että presidentti on venyttänyt valtansa tai ainakin roolinsa rajoja.Thomas Jefferson kaksinkertaisti presidenttinä Yhdysvaltojen pinta-alan, kun hän teki vuonna 1803 Napoleonin Ranskan kanssa suuren maakaupan Mississippi-joen länsipuolisista alueista. Abraham Lincoln lupasi vuonna 1863 presidentillisellä julistuksella vapautuksen orjille, jotka pakenisivat etelävaltioista tai jäisivät pohjoisvaltioiden valtaamille alueille. Theodore Roosevelt puolestaan toi 1900-luvun alussa presidentin vallankäytön aivan uusille alueille nostamalla syytteitä suuryrityksiä vastaan, sovittelemalla työtaisteluita ja perustamalla suuria kansallispuistoja ja suojelualueita metsiä havitelleiden yhtiöiden harmiksi.ämän listan jatkona Trumpin hätätila voi vaikuttaa erikoiselta. Listan kohtia kuitenkin yhdistää se, että maan 1700-luvun oloihin kirjoitettua perustuslakia sovelletaan kunakin aikana tulkintoja venyttämällä. Ylin tulkitsija on korkein oikeus, jonka konservatiivienemmistö on viime aikoina nimitysten ansiosta vahvistunut. Luvassa on siis oikeustaisteluita hätätilan käytöstä.Politiikan kentälle kiista saattaisi palata silloin, jos tyytymättömyys Trumpiin kasvaisi kongressissa niin suureksi, että sieltä löytyisi tarvittava määräenemmistö presidentin päätösten kumoamiseen. Paine siihen ei ole vielä riittävä.