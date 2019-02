Pääkirjoitus

EVM-kiistassa on enemmän politiikkaa kuin aitoa asiaa

Hallituksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on syntynyt kiista siitä, miten Suomi osallistuu Euroopan vakausmekanismin toimintaan jatkossa. Kiistassa on sisällä enemmän politiikkaa ja väärinkäsityksiä kuin perusteltua huolta euromaiden itsenäisyydestä.EVM tarjoaa jäsenmaalle apua kriisissä tai ennalta ehkäisevästi. EVM:n pääoma koostuu eurovaltioiden siihen sijoittamasta pääomasta ja jäsenvaltion suhteellisesta takausosuudesta. Pääoma takauksineen on 700 miljardia euroa. Suomen osuus on 1,8 prosenttia. Suomen maksama pääoma on 1,44 miljardia euroa.Kiista on virinnyt siitä, millä valtuuksilla EVM toimii. Virittäjänä on EVM:ää koskevien säädösten korjaus, joka on käytettävä jäsenmaissa hyväksyttävänä.Sinisten silmään on sattunut kohta, jonka mukaan päätöksiä ei tehtäisi yksimielisesti vaan määräenemmistöllä. Siniset ovat myöhässä: määräenemmistö päätöksenteossa on jo nyt voimassa. Kriisiratkaisut on voitu tehdä 85 prosentin ääntenenemmistöllä, jos kyseessä on ollut koko euroaluetta uhkaava suuri vaara, on ollut kiire ja vaaraa on torjuttu niillä rahoilla, jotka on sitä varten jo varattu. Yksimielisyyttä tarvitaan yhä, jos pääomaa vaaditaan jäsenmailta lisää. Sekään kohta ei siis muutu.Siniset ihmettelevät, miksi tällaisia korjauksia tehdään ja miksi asian kanssa pitää hätäillä. EVM-säännösten muuttamisesta sovittiin, kun EVM:lle annettiin uusia tehtäviä. Prosessi on edennyt normaalivauhtia. Muutosta tarvitaan, koska EVM:stä tehtiin joulukuun huippukokouksessa – nykyisen hallituksen tuella – myös pankkisektorin viimekätinen vakauttaja. Aikatauluksi sovittiin – taas hallituksen hyväksymällä tavalla – se, että EVM-perustamissopimuksen korjailut olisivat valmiita kesäkuuhun mennessä.altiovarainministeriötä on moitittu siitä, että se jakoi näkemyksiään ensi vaalikauden taloustarpeista. Ministeriön kannattaisi silti lisätä tiedotusta. Ehkä kiistaa ei olisi syttynyt, jos oikea tieto olisi levinnyt laajemmin puolueisiin.Toinen mahdollisuus on, että takana on tietoinen päätös ymmärtää väärin – halu kasata syitä, joiden vuoksi voisi lähteä näkyvästi hallituksesta vaalien alla.