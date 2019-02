Pääkirjoitus

Alueellistaminen pyrkii irti paikkasidonnaisuudesta

Alueellistamista

– valtion toimintojen ja työpaikkojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle – on yritetty Suomessa parikymmentä vuotta. Sitä ennen puhuttiin suoremmin hajasijoittamisesta.Tulokset ovat olleet vaihtelevia: jotkin alueellistamishankkeet ovat epäonnistuneet enemmän, toiset vähemmän. Valtion työpaikat eivät ole tuoneet alueille samanlaista piristysruisketta kuin esimerkiksi yliopistojen perustaminen maakuntiin 1960- ja 1970-luvuilla. Koko kansantalouden kannalta viime aikojen alueellistamistoimien vaikutukset on arvioitu jopa lievästi miinusmerkkisiksi.Alueellistaminen on ollut vaikeaa siksikin, että muut hankkeet ovat olleet käytännössä ristiriidassa alueellistamisen kanssa. Etenkin valtion tuottavuusohjelma, puolustusvoima- ja yliopistouudistukset ja yhtiöittämiset ovat vähentäneet valtion työpaikkoja kaikkialla Suomessa.Eikä vauhti ole hiljenemässä: sote- ja maakuntauudistus sekä muut suunnitellut rakenneuudistukset leikkaavat lähivuosina valtionhallintoa etenkin alue- ja paikallistasolla.Alueellistamisen 2020-luvun näkymiä selvityshenkilöinä tarkastelleet Anna-Kaisa Ikonen ja Timo Reina katsovatkin ­viime tiistaina julkaistussa raportissaan, että nykymuotoisen alueellistamisen aika on päättymässä. He haluavat muokata ja laventaa alueellistamisen käsitettä niin, että tarkastelun painopistettä siirretään virastojen ja toimintojen sijainnin korostamisesta valtion henkilöstöpolitiikkaan, työn organisointiin ja johtamiseen.konen ja Reina puhuvat paikkariippumattomuudesta ja monipaikkaisuudesta. Käytännössä tällä tarkoitetaan työnteon muuttamista aiempaa joustavammaksi ja vähemmän tiettyyn asemapaikkaan sidotuksi. Esimerkiksi etätöitä ja työskentelyä työmatkojen aikana halutaan helpottaa. Työkulttuuria on varmasti syytä modernisoida valtionhallinnossakin, kunhan muutokset palvelevat koko työyhteisöä eivätkä hajota sitä.Alueellistamisessa on korostettu työpaikan maantieteellistä sijaintia. Jos tuo kytkös puretaan, onko kyse enää alueellistamisesta? Ja ellei, tuleeko alueellistamisesta paradoksi tai tyhjä käsite, joka elää vain aluepoliittisessa retoriikassa?