Merenkulkuun tuli lakkovaroitus jäiden ollessa paksuimmillaan

jätti viime viikon lopulla lakkovaroituksen, joka koskee kauppamerenkulkua, Suomen lipun alla purjehtivia matkustaja-aluksia sekä jäänmurtajia.Lakko alkaisi heti maaliskuun alusta. Meriliikenteen nykyinen sopimus päättyy helmikuun lopussa. Neuvotteluja Merimies-Unionin ja Suomen Varustamojen välillä on käyty helmikuun alusta lukien.Osapuolet olisivat toki voineet jatkaa neuvotteluja keskenään vaikka vanhan sopimuksen umpeutumisen jälkeenkin.Merimies-Unioni on osannut rakentaa itselleen hyvät neuvotteluasemat, kun jäät ovat paksuimmillaan ja jäänmurto­alukset töissä. Jos kelit jatkuisivat lauhoina, murtajia ei kohta enää tarvittaisi.Lakkovaroituksen antamisen jälkeen työriidan sovittelu siirtyy valtakunnansovittelijan toimistolle. Riitaa ratkoo sovittelija Jukka Ahtela. Ensimmäinen, alustava tapaaminen on tänään maanantaina.Työnantajan ja ammattiliiton näkemykset vastapuolen tarjouksesta ja vaatimuksesta poikkeavat huomattavasti toisistaan. Myös laivoille palkatun ulkomaisen miehistön osuus hiertää. Työnantaja haluaisi lisää ulkomaista miehistöä, Merimies-Unioni yrittää jarrutella muutosta.Samat teemat ovat todennäköisesti esillä myös tulevina vuosina.