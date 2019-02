Pääkirjoitus

Yhdysvallat työntää liittolaisiaan loitommalle

Münchenin turvallisuuskonferenssin pelättiin repivän Yhdysvaltojen ja sen eurooppalaisten liittolaismaiden välille Donald Trumpin presidenttikaudella syntyneitä railoja entistä näkyvämmiksi. Niin todellakin kävi.Yhdysvaltoja Münchenissä edustanut varapresidentti Mike Pence käytti puheissaan aiempaa selvemmin Trumpin ääntä, myös Trumpia suoraan siteeraten. Pence vaati kylmäkiskoiseen sävyyn Nato-liittolaisilta suurempia panostuksia puolustusmenoihin ja liittolaismaihin keskittyviin puolustusmateriaalihankintoihin sekä vetäytymistä Iranin kanssa solmitusta ydinasesopimuksesta. Trump kantoi itsekin Atlantin takaa kortensa kekoon twiittaamalla uhkaavaan sävyyn Syyriassa kiinniotettujen eurooppalaisten Isis-taistelijoiden vapauttamisesta.Ero aiempiin presidenttikausiin tuli entistäkin selvemmäksi, kun Münchenin kokouksessa esiintyi myös aiemmin Barack Obaman varapresidenttinä toiminut Joe Biden, joka puhui monenkeskisen yhteistyön ja keskustelevan kumppanuuden puolesta. Hän sai yleisöltä ne raikuvat aplodit, joita Pence turhaan odotti oman puheensa taukopaikoissa.urooppalaisista liittolaissuhteista on tullut Trumpin kaudella yhä selvemmin Yhdysvaltojen sisäpolitiikan – sekä maan jatkuvasti syvenevän kahtiajaon – jatke ja väline. Asetelma ei ole Euroopalle hyväksi, mutta sitä on vaikea välttääkään, kun Trumpin hallinnon kansainvälisillä areenoilla käyttämät puheenvuorot on muotoiltu epädiplomaattisessa ja kotimaan yleisöä kosiskelevassa Amerikka ensin -hengessä.Republikaanipuolueessa on yhä paljon Euroopan merkityksen ymmärtäviä poliitikkoja. Heidän liikkumatilansa kuitenkin kapenee, jos liittolaissuhteiden uudelleenarviointi nousee aiempaa selvemmin Trumpin johtaman ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle.Tuoreissa mielipidekyselyissä saksalaiset ja ranskalaiset pitävät Yhdysvaltoja suurempana turvallisuusuhkana kuin Venäjää tai Kiinaa. Venäjälle tämä Trumpin hallinnon toimien vauhdittama kehitys toki sopii, mutta Yhdysvalloissa keskeisten liittolaismaiden mielialojen pitäisi herättää vakavaa huolta.