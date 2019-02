Pääkirjoitus

Haavisto on yhä suosituin

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

väliaikainen puheenjohtaja Pekka Haavisto on tuoreen kyselyn mukaan yhä suosituin pääministeriehdokas. Haavisto sai kyselyssä 18 prosentin kannatuksen. Toiseksi tuli Petteri Orpo (kok) 15 prosentin kannatuksella.Kyselyn teetti Suomen Yrittäjät ja sen toteutti Kantar TNS.Tulokset ovat samansuuntaisia Lännen Median runsas kuukausi sitten Taloustutkimuksella teettämän kyselyn kanssa. Siinäkin Haavisto nousi ykköseksi ja Orpo kakkoseksi.Haaviston suuri suosio heijastunee jossain määrin vihreiden vaalimenestykseen. Siitä on jo saatu viitteitä puoluekannatuskyselyissä: vihreiden kannatus alkoi taas nousta heti Haaviston valinnan jälkeen.Haaviston pääministeriuralla on kuitenkin kaksi ylivoimaista estettä. Hän aikoo olla vain väliaikainen puheenjohtaja ensi kesän puoluekokoukseen asti, ellei mieli siihen mennessä muutu.Toinen este tulee eduskuntapuolueiden sopimasta marssijärjestyksestä vuoden 2000 perustuslain uudistuksen jälkeen. Hallituksen muodostamista saa ensimmäisenä yrittää sen puolueen puheenjohtaja, jonka eduskuntaryhmä on vaalien jälkeen suurin.