Kohtaaminen auttaa ymmärtämään erimielisiä

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ovat jo pitkään saaneet ylistystä parhaan mahdollisen yhteiskunnan rakentamisesta. Toimiva hyvinvointivaltio on syntynyt Pohjoismaissa, koska näissä maissa kulttuuriin on juurtunut syvälle yhteinen näkemys siitä, että kaikista pidetään huolta.Viime aikoina yhteiskunnallinen keskustelu kaikissa länsimaissa on kärjistynyt. Tämä näkyy erityisesti internetissä, josta on tullut kanava aivan uudenlaiselle vihapuheelle. Internetin keskustelupalstoilla voi lähettää jopa nimettömänä hyvinkin aggressiivisia kommentteja vastakkaista mielipidettä edustaville ihmisille.Internet heijastaa osaltaan myös yhteiskunnallista kehitystä, jossa perinteiset poliittiset puolueet ja instituutiot ovat joutuneet ahtaalle. Maltillisten näkemysten sijaan yhä useammin esiin nousee kärjekkäitä ja usein totuutta yksisilmäisesti katsovia puheenvuoroja.Yhdysvalloissa yhteiskunta on jakaantunut ehkä jyrkimmin kahtia, mihin on osaltaan vaikuttanut maan kaksipuoluejärjestelmä. Republikaanit ja demokraatit elävät omissa kuplissaan, seuraavat eri tiedotusvälineitä eivätkä juurikaan kohtaa. Vaikka Euroopan maat ovat monin tavoin erilaisia yhteiskuntia kuin Yhdysvallat, merkkejä samansuuntaisesta kehityksestä on nähtävissä täälläkin.Vastakkainasettelun hinta pohjoismaiselle yhteiskunnalle voi olla kova. Suomi sai kokea itsenäistymisen alussa, millaista vahinkoa vihapuheen ja vastakkainasettelun tuhoisa kierre saa aikaan.uomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa siihen, että eri väestönosat etääntyvät toisistaan eivätkä enää kohtaa tai kuuntele toisiaan. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on arvokas saavutus, josta kannattaa pitää kiinni vaikeuksista huolimatta. Toimivassa demokratiassa asioista voi ja pitääkin olla eri mieltä, mutta toisia ihmisiä ja heidän mielipiteitään pitää kunnioittaa.Ihmisten kohtaaminen auttaa ymmärtämään erimielisiä. Helsingin Sanomat haluaa osaltaan edistää suomalaisten vuoropuhelua eduskuntavaalien alla. HS kutsuu eri mieltä olevia kansalaisia kohtaamaan toisiaan ja keskustelemaan Suomi puhuu -tapahtumassa, johon voi ilmoittautua HS:n verkkosivuilla.