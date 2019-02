Pääkirjoitus

Kansallismielisyys on nousussa Suomessa ja Euroopassa

HS-kannatuskyselyn mukaan perussuomalaisten kannatuksessa on tapahtunut suurin muutos sitten tammikuussa julkaistun kyselyn. Puolueen kannatus on kasvanut 1,7 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Perussuomalaisten vastavoimana myös vihreiden kannatus on kasvanut, mutta vähemmän.Menettäjiä ovat päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus. Kummallakin on pudotusta vajaa prosenttiyksikkö. Kokoomuksen kannatuksen heikkenemistä saattaa selittää puolueen kompurointi vanhuspalveluiden hoitajamitoituksessa.Kyselyn kärkipaikkaa pitävän Sdp:n ja kakkosena olevan kokoomuksen välimatka on venähtänyt yli kahteen prosenttiyksikköön. Vastaavasti kolmantena olevan keskustan ja neljäntenä olevan vihreiden ero on supistunut runsaaseen prosenttiyksikköön.Perussuomalaisten kannatus on nyt suurimmillaan sitten syksyn 2015, jolloin puolue ei ollut vielä jakautunut kahtia. Eniten tätä selittänevät ulkomaalaistaustaisten miesten tekemiksi epäillyt, alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Niistä on uutisoitu näyttävästi joulukuusta lähtien.ansallismielisyys – tai maahanmuuttokriittisyys – on kasvussa Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa. Europarlamenttiin povataan historiallista muutosta.Vuodesta 1979 lähtien kahdella ryhmittymällä, keskustaoikeistolaisella EPP:llä ja keskustavasemmistolaisella S&D:llä, on yhteensä ollut EU-parlamentissa enemmistö. Nyt enemmistö uhkaa huveta alle puoleen parlamentin paikoista. Suurimmat voittajat olisivat erilaiset euroskeptiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet (HS 19.2.). Eurooppaan pyrkivät turvapaikanhakijat nousivat yleiseen tietoisuuteen vuosien 2014–2015 pakolaiskriisin aikana.Ainakaan vielä EU-kriittiset ja maahanmuuttovastaiset eivät ole saaneet koottua yhteistä rintamaa. Euroskeptikkojen haaveissa sellainen kyllä on.On sinänsä ironista, jos EU-vaaleissakin kasvaisi eniten EU-vastaisten ryhmien kannatus. Mutta onpahan unionin vastustajilla selvä kohde, jota vaaleissa vastustaa.