Pääkirjoitus

Anne Berner palaa liike-elämään

Liikenne-

ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) on uutisoitu siirtyvän ruotsalaisomisteisen omaisuudenhoitoyhtiön SEB:n hallitukseen. Se on luottamustoimi.Berner ei asetu enää ehdolle eduskuntavaaleissa. Ministerinä hän voi jatkaa tämän hallituksen loppuun, kunhan tekee sidonnaisuusselvityksen ja jäävää itsensä rahoitusmarkkinoita käsittelevistä päätöksistä. Berner on jo aiemmin kertonut, että hän aikoo olla politiikassa vain yhden eduskuntakauden.Berner tuli tunnetuksi siitä, että hän ­kilpailutti ennen edellisiä eduskuntavaaleja puolueetkin.Yleisesti kerrotun version mukaan Berner neuvotteli ensin ehdokkuudestaan kokoomuksen kanssa. Silloinen kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb ei kuitenkaan voinut taata paikkaa kokoomuksen ministeriryhmässä.Keskustassa kävi parempi tuuri: Berner pääsi ministeriksi.Bernerin valinta liikenne- ja viestintäministeriksi herätti pahaa verta keskustan kokeneempien kansanedustajien joukossa. Heistä jotkut olivat odottaneet ministerivuoroaan monta vaalikautta.Suuren yleisön mieleen Berner jäänee epäonnistuneena pidetyn taksiuudistuksen vuoksi.