Pääkirjoitus

Seksuaalirikollisuutta pitää torjua – yleistyksiä välttäen

Uutiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S ekä

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Oulussa maahan­muuttaja­taustaisten miesten tekemiksi epäillyistä, alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ovat kuohuttaneet mieliä joulu­kuusta lähtien. Julkinen paine kasvoi niin suureksi, että hallituksen oli pakko puuttua asiaan nopeasti. Keskiviikkona kolmen hallituspuolueen edustajat esittelivät yhteisesti toimenpide­ohjelmaa, jossa lueteltiin lisätoimia maahanmuuttajien rikosten ja yleisesti seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi.Hallitus haluaa näyttää aktiivisuutta monella rintamalla. Ohjelmassa on kaikkiaan 14 toimenpideryhmää: yhdeksän liittyy maahanmuuttajien rikosten ja viisi yleisesti seksuaalirikosten ehkäisyyn.Toimet eivät ole kovin yhteismitallisia. Ensimmäinen kohta, EU:n kriisinkestävä turvapaikkaratkaisu, olisi arvokas asia muutenkin kuin seksuaalirikosten torjunnan kannalta. Sen jälkeen ohjelmassa esitetään esimerkiksi turvapaikkakäsittelyn nopeuttamista ja kielteisen päätöksen saaneiden palauttamisen tehostamista sekä palautettavien tiukempaa valvontaa ja laittoman maassa olon torjuntaa.Selvimmin juuri seksuaalirikosten ehkäisyyn liittyviä toimia ovat seksuaali­oikeuksiin liittyvän valistuksen lisääminen vastaanottokeskuksissa ja oleskeluluvan saaneiden kotoutuksessa. Tasa-arvosta laajemminkin puhuminen olisi tärkeää: monien hakijoiden lähtömaissa asenteissa on paljon korjaamisen varaa.Yleisesti seksuaalirikoksia torjuvilla toimilla pyritään suojelemaan lapsia ja nuoria etenkin verkkoympäristössä ja tukemaan rikosten uhreja. Tämä puoli olisi voinut saada hallitukselta enemmänkin huomiota. Eikä nyt puhuta vain ulkomaalaiskysymyksestä – saalistajien joukossa on paljon kantasuomalaisia.maahanmuuttajien seksuaali­rikollisuuden ehkäisyn että yleensä seksuaalirikosten vastaisen työn tehostamiselle on selvä tarve. Näiden kahden asian niputtaminen johtaa kuitenkin helposti kokonaisten ihmisryhmien leimaamiseen.Jos turvapaikka- tai jopa maahanmuuttopolitiikasta puhutaan vain sek­suaali- tai muiden rikosten torjunnan näkökulmasta, se on omiaan heikentämään turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.