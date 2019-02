Pääkirjoitus

Katse kääntyy kohti Vladimir Putinia

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

presidentin Vladimir Putinin linjapuhe oli keskiviikkona melko sävyisä. Uho ja lännen sättiminen jäivät vähiin, eikä uusia ihme­aseitakaan esitelty.Putin käytti runsaasti aikaa Venäjän talouden pohtimiseen ja eläkeläisten ja lapsiperheiden sekä koulutuksen huoliin. Hyvä niin, sillä Venäjän suurin uhka ei ole länsi eikä Nato. Suurin uhka on sisällä: talous, joka ei pysty pitkällä aikavälillä turvaamaan kansalaisten hyvinvointia, koulutusta ja eläkkeitä.Venäjän talous menettää työpanostaan eikä pysty nostamaan tuottavuuttaan, jota korruptio syö. Valtiojohtoisuus tukahduttaa yrittäjyyttä ja kilpailua. Se ei ole lännen syytä vaan ihan itse rakennettu krooninen ongelma. Se on ongelma, jota ei pystytä enää peittelemään ja jonka aiheuttamaa tyytymättömyyttä ei voi enää muuttaa viholliskuvilla ja propagandalla kansalliskiihkoksi.Mutta siirtäessään venäläisten katsetta valtakunnan rajojen sisälle Putin ottaa riskin: hän kääntää kriittisen katseen itseensä. Hän on vuodesta toiseen puhunut talousuudistuksista, mutta hyvin vähän tapahtuu, sillä Putinin ja hänen lähipiirinsä valta tukeutuu nykyiseen toimimattomaan talousmalliin. Ja sen yhä useampi Venäjällä tuntuu havaitsevan.