Sote-lakien käsittelylle on enää hyvin vähän aikaa

perustuslakivaliokunta sai viimein perjantaina valmiiksi lausuntonsa sote-lakiesityksistä. Yksimielisen lausunnon mukaan esityksissä riittää yhä korjattavaa muun muassa maakuntien rahoituksen turvaamisessa ja selvitettävää siinä, noudattaako uudistus EU-lakeja.Aika korjausten tekemiseen alkaa nyt käydä vähiin. Eduskunnalla on enää kolme viikkoa istuntoaikaa ennen eduskuntavaaleja edeltävää taukoa. Viimeinen työpäivä on perjantai 15. maaliskuuta. Tosin keskusteluissa on väläytelty myös jatkoajan mahdollisuutta.Varsinaisen mietinnön asiasta tekee sosiaali- ja terveysvaliokunta, jonka pitäisi saada oma osuutensa valmiiksi viikossa tai korkeintaan kahdessa, jotta lakiesitykset ehtisivät hyvissä ajoin eduskunnan täysistuntoon.Perustuslakivaliokunta työsti lausuntoaan viime marraskuusta lähtien. Tuolloin se sai sosiaali- ja terveysvaliokunnalta mietintöluonnoksen, johon oli tehty perustuslakivaliokunnan aiemmin edellyttämät muutokset. Nyt perustuslakivaliokunta on arvioinut, ovatko muutokset riittäviä perustuslain takaaman kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.Alun perin lakipaketit oli tarkoitus saada täysistuntoon jo viime kesäkuussa ennen eduskunnan kesätaukoa. Tämä osoittautui pian mahdottomaksi, koska aikataulu venyi varsinkin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Mietintöluonnos valmistui vasta marraskuun alussa.ilanne alkaa muistuttaa viime vaalikauden loppua, jolloin valiokunnat työskentelivät yötä myöten sote-lakiesitysten kanssa. Siitä huolimatta valmista ei tullut. Tuolloin sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johti opposition kansanedustaja Juha Rehula (kesk), joka teki kaikkensa, jotta maaliin olisi päästy. Kaikki puolueet olivat silloin esitysten takana, koska esitykset oli valmisteltu parlamentaarisessa yhteistyössä.Nyt sote-uudistus on saanut hallituspuolueiden keskenään laatiman muodon, jota oppositiopuolueet eivät kannata. Sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtaa oppositiopuolue Sdp:n Krista Kiuru, jota on jo aiemmin arvosteltu käsittelyn viivyttämisestä.