EU:n ei pidä sietää Orbánia

yleinen logiikan virhe tunnetaan ”uponneiden kustannusten harhana”. Tässä harhassa investoitu raha muuttuu perusteluksi jatkaa investointeja, vaikka jatkamisessa ei olisi enää mitään järkeä. Ja mitä enemmän johonkin on kiinnitetty rahaa, sitä kovempi paine on jatkaa samalla tiellä.Uponneiden kustannusten harhaa on muuallakin kuin rahan maailmassa.Unkari tarvitsee Euroopan unionia: se tarvitsee kauppaa lännen kanssa ja unionin turvaa sekä tukia. Maa saa unionin kassasta rahaa paljon enemmän kuin mitä se maksaa. Siitä huolimatta pääministeri Viktor Orbán puree ruokkivaa kättä. Orbánin hallinnon aikana maan oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden itsenäisyyttä on nakerrettu. Nyt hän on käynyt kannatusta haaliessaan harhaiseen kampanjaan, jossa kansaa lietsotaan unionia ja miljonääri George Sorosia vastaan.EU on sietänyt Unkarin toimia, koska tiiviin yhteyden on kuviteltu antavan mahdollisuuden vaikuttaa Orbániin. EU-parlamentin puolueryhmittymä EPP on käyttänyt samaa perustelua sille, että Orbánin Fidesz-puolue on yhä EPP:ssä. Tosin EPP:tä taitaa enemmän kiinnostaa Orbánin puolueen tuomat paikat.Sekä EU että EPP elävät uponneiden kustannusten harhassa.