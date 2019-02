Pääkirjoitus

Espoo kuunteli asukkaita kirjastojen uudistamisessa

sopivat hyvin suomalaisen hyvinvointivaltion symboliksi: kirjasto tarjoaa jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet sivistää itseään ja hakea tietoa.Teknologian kehitys on haastanut sekä lukutaidon että tiedon hankkimisen menetelmät aivan uudella tavalla. Kirjastoissa eri puolilla Suomea ei ole jääty vain ihmettelemään tätä, vaan toimintaa on uudistettu tarjoamalla muun muassa erilaisia työpajoja.Kirjastot ovat muuttumassa kansalaisten olohuoneiksi, kuten esimerkiksi Helsingin uusi Oodi.Näin on toimittu myös Espoossa, jossa asukkaiden toiveet ovat johtaneet merkittäviin muutoksiin kirjastojen toiminnassa. Espoon kaupunginkirjasto on saanut tästä työstä muun muassa Kuntaliiton Vuoden kirjastokunta -palkinnon.Nyt Espoo on kolmen finalistin joukossa Vuoden kirjasto -kilpailussa Lontoon kirjamessuilla maaliskuussa. Muut finalistit ovat Lubuto Library Partners Sambiasta ja Parque Villa Lobos Brasiliasta.Kirjastojen kävijämäärät ovat kasvaneet Espoossa tuntuvasti sen jälkeen, kun aukioloaikoja lisättiin. Suuret aluekirjastot, kuten Sellon ja Iso Omenan kirjastot, ovat auki joka päivä – myös sunnuntaisin. Suurin osa lähikirjastoista on auki kello 7–22. Kirjastoon pääsee kirjastokortilla silloinkin, kun virkailijat eivät ole paikalla. Tämä kaksinkertaisti lähikirjastojen kävijämäärät, eikä Espoossa sen jälkeen ole tarvinnut keskustella lähikirjastojen lakkauttamisesta. Suuret aluekirjastot toimivat kauppakeskusten yhteydessä ja raideliikenteen solmukohdissa. Tämä on osoittautunut hyväksi tavaksi lisätä kirjastojen käyttöä.usiikki on jo vakiintunut osa kirjastojen toimintaa. Espoossa siitä ei haluttu luopua, vaikka cd-levyjen lainaus lopahti. Sellon kirjastossa mietittiin mahdollisimman monelle sopivaa, helposti aloitettavaa musiikkiharrastusta. Perustettiin ukulelekerhot, joissa kuka tahansa voi tulla soittamaan yhdessä muiden kanssa. Kerhot ovat hyvin suosittuja.Espoon kokemukset todistavat, että julkisia palveluja kannattaa uudistaa rohkeasti mutta ennen kaikkea asukkaiden tarpeita kuunnellen.