Pääkirjoitus

Eläkejärjestelmälle halutaan nykyistä leveämmät hartiat

Viime viikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

L

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

julkaistiin laaja mietintö, jossa ehdotettiin kuntien eläkejärjestelmän yhdistämistä yksityiseen työeläkejärjestelmään.Ehdotuksella on hyvät mahdollisuudet mennä läpi, sillä lopputulos oli yksimielinen. Kaikki ehdotuksen valmisteluun osallistuneet toimijat jopa kehuivat julkisuudessa työryhmän saavutusta.Nykyisin kuntien eläkeyhtiö Keva hoitaa kuntien työntekijöiden eläkkeet ja työeläkeyhtiöt kuten Varma ja Ilmarinen yksityisen sektorin palkollisten eläkkeet. Ehdotuksessa Kevasta tulisi kilpailija muille työeläkeyhtiöille ja vastaavasti muut työeläkeyhtiöt voisivat kilpailla kuntien eläkkeistä Kevan rinnalla.Nykyinen Keva hallinnoi yli puolen miljoonan suomalaisen eläkevakuutuksia ja yli 52 miljardin euron rahastoa.Kunnan työntekijöille tai eläkeläisille muutoksen ei oleteta näkyvän. Yhdistämisellä ei olisi vaikutusta jo karttuneisiin eläkkeisiin tai eläkemaksuihin.Aiemmin kuntien väelle kertyi enemmän eläkettä kuin yksityisellä sektorilla. Tämä osuus jäisi ”julkis-Kevan” hoidettavaksi niin kauan kuin eläkkeitä on maksussa.Yhdistämisellä on selkeä päämäärä: kun kuntien työntekijöitä siirtyy erilaisten ulkoistusten vuoksi yksityiselle sektorille, jää kuntien eläkkeet maksavia työntekijöitä entistä vähemmän.Kuntien palkkalistoille jäävien eläkevastuut voisivat tulevaisuudessa kasvaa kohtuuttomasti. Siksi kuntien eläkevastuita tavallaan laajennetaan myös yksityisen puolen työeläkeyhtiöille. Eläkevastuita kantaisivat siis laajemmat hartiat.isäksi tuloillaan oleva sote-uudistus todennäköisesti lisäisi työntekijöiden siirtymistä yksityiselle sektorille, jolloin kuntaeläkkeiden maksajien määrä supistuisi vielä lisää.Samalla sote-uudistus hämärtäisi yksityisen ja julkisen rajaa: eduskunnan käsittelyssä olevan mallin mukaan työn tilaajana toimisivat maakunnat, mutta palveluntarjoajina olisivat myös yksityiset toimijat.Samalla työntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa yksinkertaistuisi, kun eläkettä kertyisi samaan tapaan riippumatta työnantajasta.