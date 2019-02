Pääkirjoitus

Antti Rinne palaa loppuviikosta mukaan vaalikamppailuun

Sosiaalidemokraattien

puheen­johtaja Antti Rinne palaa loppu­viikosta mukaan politiikkaan. Ilta-Sanomat julkaisi hänestä viikon­vaihteessa (23.2.) näyttävän haastattelun.Rinteen sairausloma päättyy suunnitelman mukaisesti. Hänellä on sairauslomaa tämän kuun loppuun.Rinteen sairastumisesta vuodenvaihteen tienoilla ei dramatiikkaa puuttunut. Haastattelussa hän vakuuttaa, että jaksaa hoitaa vaalitentit ja tarvittaessa pääministerin tehtävät.Rinteen pitkä poissaolo ei ole päässyt vaikuttamaan Sdp:n kannatukseen. Sdp on yhä kannatuskyselyjen kärjessä ainoana yli 20 prosentin kannatuksella. Vaaleihin mennessä tilanne voi vielä muuttua.Rinteen poissaoloa ei ole aina edes muistettu. Muut puolueet ja puheen­aiheet ovat täyttäneet Rinteeltä jääneen aukon. Otsikoita ovat hallinneet vanhuspalvelut sekä sosiaali- ja terveysuudistus.Muut puolueet ovat viisaasti antaneet Rinteen toipua rauhassa. Hänen poissa­olollaan ei ole ilakoitu julkisuudessa.Rinteen ollessa pois pelistä hänen tehtäviään ovat hoitaneet muut Sdp:n johtohahmot: varapuheenjohtajat, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero.Rinteen pääasiallisena tuuraajana on toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Kilpailevat puolueet yrittivät Rinteen sairausloman alussa herättää kysymystä Marinin mandaatista: kun Marin ottaa kantaa johonkin asiaan, onko ääneen lausuttu näkemys puolueen vai Marinin henkilökohtainen kanta?sijaistamassa Rinnettä oli Sdp:lle itse asiassa pienoinen onnenpotku.Sdp kilpailee osin samoista äänestäjistä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa, ja vasemman laidan demari Marin on ollut tässä mielessä nappiin osunut sijainen. Hän on sopinut oivasti samaan vaali­paneeliin Pekka Haaviston (vihr) ja Li Anderssonin (vas) kanssa, kenties jopa paremmin kuin ”äijäfeministi” Rinne.Sdp:n työläismiesten kannatusta on saattanut hieman valua perussuomalaisiin. Se ei kuitenkaan ole vaarantanut Sdp:n paikkaa kannatuskärjessä.