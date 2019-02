Pääkirjoitus

Britannian työväenpuolue heräsi aivan liian myöhään

vaivalloinen tie kohti EU-eroa on jälkiviisaalle jossittelijalle herkkua.Jos entinen pääministeri David Cameron olisi varmistanut asemansa konservatiivipuolueessa ajoissa, hänen ei olisi tarvinnut turvautua EU-kansanäänestyksen uhkapeliin. Jos britit olisivat kansanäänestyksessä hyväksyneet Cameronin EU:lta saamat myönnytykset, Britannian edut unionissa olisivat paremmat kuin koskaan aiemmin.Jos seuraava pääministeri Theresa May olisi osannut lukea ajan merkkejä, hän ei olisi heikentänyt asemaansa eroprosessissa ennenaikaisilla parlamenttivaaleilla.Jos May olisi kuunnellut neuvoja, hän olisi ensin kuulostellut kotimaassaan, mitkä brexit-ehdot kelpaavat parlamentille ja vasta sen jälkeen lyönyt EU:n kanssa lukkoon erosopimuksen.Ja jos oppositiossa olevaa työväenpuoluetta olisi luotsannut taitava ja älyllisesti joustava johtaja, hän olisi kääntänyt konservatiivien pirstoutumisen, Mayn kovakorvaisuuden ja päin mäntyjä menneen EU-eroprosessin oman puolueensa eduksi. Mutta johdossa oli Jeremy Corbyn.Nyt kun Britannian EU-ero lähestyy, kaikki on levällään ja omat rivit repeilevät, työväenpuolue lopulta herää ajamaan omaa ja Britan­nian etua. Labour päätti, että jos puolueen ehdotus EU-eron ­ehdoista ei mene tänään keskiviikkona Britannian parlamentissa läpi, puolue vaatii uutta kansanäänestystä. Järki voitti vasta pakon edessä – ja ehkä liian myöhään.yöväenpuolueen linjaus ei ikävä kyllä tarkoita, että uusi kansanäänestys olisi yhtään lähempänä. Parlamentin pitäisi vaatia uutta äänestystä, koska Mayn hallitus ei tee aloitetta. May lupasi tiistaina vain, että brexit-neuvotteluihin voidaan ottaa tarvittaessa lyhyt lisäaika. Parlamentissa monet tietävät, mikä uhka on edessä, mutta uuden äänestyksen kannalle heitä on vaikea saada. He pelkäävät, että järkevän ratkaisun edistäminen katsottaisiin kansan tahdon halveksunnaksi, mistä seuraisi kosto seuraavissa vaaleissa.Jälkiviisas jatkaisi: jos Britannian etua ajavia olisi ollut viime vuosina enemmän kuin omaa lyhyen aikavälin etuaan ajavia, tässä umpikujassa ei oltaisi.