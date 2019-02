Pääkirjoitus

Kasakka ottaa irtonaisen ja lisää sijoittajien epäluuloja

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on ristiriitojen maa. Samaan aikaan kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo, että maan taloutta on modernisoitava ja suoria ulkomaisia investointeja tarvitaan, suuren läntisen investointirahaston Baring Vostok Capital Partnersin amerikkalainen toimitusjohtaja Michael Calvey pidätetään.Calvey ei ole kuka tahansa investoija. Hän on toiminut Venäjällä parikymmentä vuotta, ja hänen ohjauksessaan venäläisiin pk-yrityksiin ja teknologiayhtiöihin on virrannut miljardeja. Rahaa on mennyt juuri niihin kohteisiin, joiden nousu kehittäisi Venäjän talouden tuottavuutta.Calveyta syytetään petoksista. Kuvio muistuttaa perivenäläistä nahkatakkimiesten kaappausta. Takana näyttäisi olevan parin turvallisuuspalveluun kytkeytyneen venäläisen liikemiehen yritys ottaa haltuun Baring Vostokin pääosin omistama Vostochny Express Bank.Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin Venäjän ylin johto joutuu valitsemaan. Calveyn pidätyksessä muuttuu näkyväksi se korruptio ja vallan väärinkäyttö, josta Venäjä on tunnettu.Korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä Venäjän pitää myös päästä irti, jos maa haluaa tarjota pitkällä aikavälillä kansalaisilleen parempaa elintasoa.