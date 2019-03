Pääkirjoitus

Pohjois-Korean asema ja Kimien dynastian valta perustuvat maan ydinaseohjelmaan

Presidentti

Trump

Donald Trumpin kaudella on ollut vaikea pysyä selvillä, mikä on Yhdysvaltojen politiikka suhteessa Pohjois-Koreaan. Kautensa alussa Trump käytti kovaa kieltä maan johtajasta Kim Jong-unista. Viime aikoina Valkoisesta talosta lähteneet twiitit ovat olleet täynnä maireaa suitsutusta Kimin loistavista kyvyistä ja Pohjois-Korean talouden suotuisista näkymistä.Käytökselle on haettu selitystä. Trump ehkä yrittää soveltaa mallia, jossa kulissien takana paine on kovaa, mutta julkisuuteen korostetaan ylimpien johtajien hyvää suhdetta. Näin vastapuolen johtajalle luodaan mahdollisuus nousta ratkaisijaksi ja suuren sopimuksen tekijäksi.Tämäkin selitys osoittautui huonoksi, kun Trumpin ja Kimin toinen huippu­tapaaminen päättyi torstaina etuajassa. Ulkoapäin katsoen Vietnamin kohtaaminen oli Trumpille tulokseton. Kim voi sen sijaan laskea voitokseen, että maailman mahtavin ­poliittinen johtaja on jo kahdesti suostunut hänen kanssaan tapaamiseen ilman suuria myönnytyksiä.Trumpin edeltäjät eivät ole tapaamisiin suostuneet. Heille se olisi ehkä ollut viimeinen porkkana siinä vaiheessa, kun Pohjois-Korea olisi edennyt riittävän pitkälle yhteistyöhön esimerkiksi ydinaseohjelman purkamisessa.Sellaiselle porkkanalle ei ole ollut käyttöä, sillä Pohjois-Korea on sinnikkäästi ­tavoitellut omaa ydinasettaan.sen sijaan on jaellut porkkanat jo etukäteen.Kim voi nyt esiintyä kansalleen johtajana, joka käy tasaveroisia keskusteluja Yhdysvaltojen presidentin kanssa ja joka voi määritellä niille omat ehtonsa.Vieläkin on mahdollista, että kulissien takana on meneillään keskusteluja, jotka kääntävät Korean niemimaan tilanteen parempaan suuntaan. Yhä todennäköisempää on kuitenkin se, että tilanne on se, miltä se näyttää.Pohjois-Korean ydinohjelmaa ei olla purkamassa, koska se on sekä Pohjois-Korean aseman että Kimien dynastian vallassa pysymisen tae.Yhdysvaltojen presidentin twiiteissään viljelemät ylisanat ja toistuvat tapaamiset antavat Pohjois-Korean johdolle ­uskoa, että se on oikealla tiellä.