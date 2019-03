Pääkirjoitus

Bulevardisointi muuttaa Helsingin kaupunkikuvaa

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kaupunkibulevardeista on toistaiseksi keskittynyt suurelta osin autoliikenteeseen. Ensimmäiset kaavakuvat Vihdintien ympäristöön suunniteltavasta kaupunkibulevardista täsmentävät kuvaa siitä, että kyse on paljon muustakin kuin liikenneratkaisuista.Noin neljän kilometrin mittaisella Vihdintien bulevardialueella kaupunkikuvan muutos on iso. Väljästi rakennettu esikaupunkialue saa kantakaupunkimaisen ytimen Munkkiniemen puistotieltä Huopalahdentien ja Haagan liikenneympyrän kautta Kaupintielle asti. Katujen varsille voi tulla toimistojen lisäksi jopa 14 000 uutta asukasta.Bulevardikaupungin suunnittelu on helpoin aloittaa Vihdintieltä, koska alue on väljä ja liikennemäärät ovat pienimpiä Helsingin sisääntuloväylillä. Jos rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti ensi vuosikymmenen puolivälissä, Vihdintien kokemukset näyttävät suuntaa myös muiden bulevardialueiden suunnittelulle.Vihdintien kaupunkibulevardin keski­alueella kulkisi pikaraitiotie. Sen pohjoinen päätepysäkki olisi Pohjois-Haagan asemalla tai Kaupintien toisessa päässä Kannelmäessä. Pikaratikoilla olisi pitkät pysäkinvälit, ja liikennevalot suosisivat niitä. Munkkiniemestä ratikat kulkisivat keskustaan nykyisen raitiovaunuliikenteen tapaan. Haagan liikenneympyrästä tulisi joukkoliikenteen solmukohta, jossa Vihdintien pikaratikat ja itä-länsi­suunnan Raide-Jokeri kohtaisivat.Toinen liikenteen solmukohta tulisi Valimon asemalle, jossa Vihdintietä Helsinkiin päin busseilla tulevat matkustajat ohjattaisiin lähijuniin.Näin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella kaupunkirakenteen tiivistäminen on perusteltua.aupungin tiivistäminen tarkoittaa myös tasapainoilua rakentamisen ja asukkaille tärkeiden viheralueiden säilyttämisen välillä. Haagassa rakennuksia tulisi myös Riistavuoren puiston reunoille, vaikka puiston keski­osa ja ulkoilureitit säilyisivät.Isot mullistukset lähiympäristössä voivat herättää asukkaissa myös huolta. Siksi on tärkeää, että kaupunkisuunnittelijat jatkavat vuoropuhelua asukkaiden kanssa hyvän tasapainon saavuttamiseksi.