Pääkirjoitus

Äänestysvalinnassa puolue on yhä ehdokasta tärkeämpi

tekee äänestyspäätöstään, puolue on edelleen ehdokasta tärkeämpi. Tähän tulokseen tuli tutkimuksessaan Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks.Kuusi kymmenestä sanoo valitsevansa ensin puolueen ja sen listoilta parhaan ehdokkaan. Neljännes sanoo valitsevansa parhaan ehdokkaan riippumatta puoluekannasta.Tulos oli sama kuin neljä vuotta sitten, kun asiaa edellisen kerran kysyttiin. Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksinker­tainen.Äänestäjä epäilemättä pyrkii valitsemaan puolueen, jonka uskoo parhaiten edistävän hänelle tärkeitä asioita. Kuitenkin puolueen puheenjohtajan esiintymistaidot nousevat valintakriteerien kärkipäähän, nimenomaan puolueesta toiseen liikkuvien äänestäjien joukossa.Puolueen puheenjohtajan esiintyminen esimerkiksi televisioiduissa vaali­paneeleissa voi helposti painaa valinnassa, jos äänestäjä harkitsee kahden tai kolmen puolueen välillä.Äänestäjän logiikan voi kuvitella kulkevan seuraavasti: koska tietyn puolueen puheenjohtaja pärjää esiintymisissään hyvin, äänestän hänen edustamaansa puoluetta. Puolueen listoilta valitsen sitten omasta vaalipiiristä näkyvän tai muuten miellyttävän ehdokkaan.iksi ei saman tien siirrytä listavaaleihin, jos kerran puolue on niin selvästi päällimmäinen valintakriteeri?Listavaalillahan on ajoittain spekuloitu. Eniten kannatusta se on perinteisesti saanut vasemmistopuolueilta. Listavaali tarkoittaisi, että puolue asettaa ehdokkaat tärkeysjärjestykseen. Listan kärkipäästä pääsee läpi niin monta ehdokasta kuin puolueen vaalimenestys edellyttää.Listavaaleja vastaan puhuu se, että menettely rajoittaisi äänestäjän mahdollisuutta valita. Äänestäjän valinta kutistuisi vain puolueen valintaan, ehdokkaat tulisivat annettuina. Sillä voisi olla vaikutusta myös äänestysaktiivisuuteen.Suomen vaalitapa on oikeastaan yhdistelmä henkilö- ja listavaalia: osa äänestää samaa puoluetta vaaleista toiseen, kärkikasvoista tai ehdokkaista riippumatta.Loput tekevät päätöksensä viime hetkellä vaikkapa vaalitenttien ohjaamina.