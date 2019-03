Pääkirjoitus

Viro katsoo parlamenttivaalien jälkeen yhä länteen

käydyt Viron parlamentin eli Riigikogun vaalit huomattiin myös maailmalla. Moni uutisväline kiinnitti huomiota oikeistopopulistisen Ekre-puolueen menestykseen, koska sen tulos oli helppo suhteuttaa Euroopan yleiseen populistiaaltoon.Viron sisällä Ekren menestyksen suorat vaikutukset jäävät kuitenkin varsin rajallisiksi. Puolue tuli kolmanneksi, eikä sillä ole käytännössä valtaa hallituksen muodostamiseen.Tuloksen perusteella hallitusvaihtoehtoja on kaksi, joista molemmissa pääministeriksi tulee reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas. Todennäköisesti Virossa on jatkossa siis sekä presidenttinä että pääministerinä nainen, vaikka Ekren johtoporras ja äänestäjäkunta on hyvin miesvoittoista.Reformipuolue on markkinamyönteinen liberaalipuolue. Molemmissa hallitusvaihtoehdoissa jatkuisi myös maan EU-myönteinen linja.Ei näytä todennäköiseltä, että muut puolueet muuttaisivat kovin paljon omaa linjaansa populistipuolueen menestyksen takia. Se, mikä kuitenkin saattaa muuttua, on politiikassa käytetty kieli, jos kampanjoinnissa kuultu jyrkkä puhetapa vakiintuu myös Riigikoguun.