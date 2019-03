Pääkirjoitus

Timo Soini jättää siniset oman onnensa nojaan

Ulkoministeri

Timo Soini (sin) ilmoitti blogissaan tiistaiaamuna, ettei hän enää pyri ehdolle edus­kuntaan. Ilmoitus tuli viime tingassa: ehdokkaaksi piti ilmoittautua viimeistään tiistaina.Päätöksellään Soini jättää puolueensa siniset lievää pahempaan pulaan. Perussuomalaisista irtaantuneen hallituspuolueen kannatus on hädin tuskin näkynyt kyselyiden grafiikoissa.Soinin vetoavulla siniset olisi voinut saada pari kolme kansanedustajaa Uudenmaan vaalipiiristä. Uudeltamaalta jo ehdolle asettuneet eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, puolustusministeri Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo joutuvat nyt ponnistamaan eduskuntaan omin avuin.Ilman Soinin vetoapuakin sinisillä on parhaat mahdollisuudet saada kansanedustajia juuri Uudeltamaalta. Siellä edustajan saa läpi pienemmällä osuudella äänistä kuin muissa vaalipiireissä.Inhimillisesti katsoen Soinin päätös on varsin ymmärrettävä. Hän teki pitkän ja raskaan päivätyön perussuomalaisten puheenjohtajana, välillä terveytensäkin kustannuksella. Soini nosti perussuomalaiset yhden kansanedustajan ryhmästä Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi, jos edustajanpaikoissa lasketaan. Samalla hän nosti puolueensa hallitukseen ja itsensä ministeriksi.Soini lopettaa kotimaan politiikan huipulla, ulkoministerinä. Tai paremminkin huipun jälkeen – näköpiirissä ei ollut uutta menestystä. Lopettamispäätöskään ei saanut niin runsaasti julkisuutta kuin joskus aiemmin olisi saanut.on vielä mahdollisuus pyrkiä EU:n parlamenttiin toukokuun vaaleissa. Ehdokasilmoitus EU-vaaleihin pitää jättää pari päivää eduskuntavaalien jälkeen. EU-parlamentissa Soini viihtyi omien sanojensa mukaan huomattavan hyvin.Vaikka Soini luopuisi politiikasta kokonaan, hänellä on vielä työvuosia jäljellä. Hän täyttää keväällä 57 vuotta. Entisellä EU-jäsenmaan ulkoministerillä saattaisi olla kysyntää työmarkkinoilla.Yksi entinen smp:läinen ja perussuomalaisten perustajajäsen pyrkii jatkamaan politiikassa: Raimo Vistbacka (sin).