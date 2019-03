Pääkirjoitus

Kongressiedustajat ottavat nyt presidentti Trumpin pysyväksi kohteekseen

Presidentin

vaalikausi jakaa Yhdysvaltojen politiikan neljän vuoden aikajaksoihin. Kongressissa koko edustajainhuone ja kolmasosa senaatista valitaan kuitenkin kahden vuoden välein. Vaalitulos voi muuttaa sisäpolitiikan luonnetta kesken presidenttikauden.Näin tapahtui jälleen viime vuoden ­lopun välivaaleissa, kun demokraatit saivat enemmistön edustajainhuoneeseen. Kongressiedustajilla on nyt käytössään monia keinoja valvoa ja arvioida presidentin tekemisiä.Tällä viikolla käynnistyi prosessi, joka todennäköisesti leimaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin asti ulottuvaa aikaa. Edustajainhuoneen lakiasiainvaliokunnan puheenjohtaja kertoi, että tarkoitus on tutkia, onko presidentti Donald Trump käyttänyt väärin virka-asemaansa ja onko hän pyrkinyt estämään oikeuden toteutumista ja syyllistynyt korruptioon.Edustajainhuoneen mahdollisuudet saada tietoa ja asiakirjoja ovat rajoitetut, mutta sen vahvin valtti onkin julkisuus. Kuulemisista tehdään suoria lähetyksiä, ja edustajat voivat esittää poliittisesti hankalia kysymyksiä.Matka mahdolliseen virkasyytteeseen on pitkä, mutta kuulemisista tulee osa seuraavien vaalien kampanjaa.