Pääkirjoitus

Varallisuuserotkaan eivät ole repineet lisää tuloeroja

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

lähestyvien vaalien keskustelu­teema on taloudellinen tasa-arvo. Se kiteytyy usein väittelyksi siitä, mitä tuloeroille on tapahtunut.Kun keskustellaan tulo­eroista, keskustellaan käytännössä siitä, kenelle edullista politiikkaa hallitukset ovat ajaneet. Onko rikkaita rikastutettu ja köyhiä köyhdytetty? Vastaaminen edellyttäisi, että erottaisi yleisen talouskehityksen hallituksen päätöksistä.Tilastoilla mitaten tuloerot kasvoivat voimakkaasti 1990-luvun puolivälissä, mutta viime vuodet eroja on syntynyt hyvin niukasti. Työllisyyden kasvu on paikannut muulla tavoin syntyneitä eroja.Toinen väite on se, että varallisuuserot kasvavat. Mutta miten omaisuuden tuotto on viime aikoina todellisuudessa kehittynyt, ja ketkä ovat etua saaneet? Siinä ­lisäkysymyksiä vaalinaluskeskusteluun.Vastauksiakin on tarjolla: tätä teemaa pohditaan tuoreessa Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa (1/2019). Viime vuosien talouskeskustelua ovat hallinneet ranskalaisen tutkijan Thomas Pikettyn laskelmat, joiden mukaan melko maltillisten tuloerojen maailma siirtyy tilaan, jossa varallisuus kertyy rikkaimmille ja omaisuus tuottaa yhä paremmin, mikä repii tuloeroja suuremmiksi.ja Euroopan keskuspankin vanhempi ekonomisti Ilja Kavonius pohtii, millainen yhteys varallisuudella ja tulonjaolla on ollut Suomessa vuosina 1995–2016. Kavonius yhdistää kansantalouden rahoitus­taseet niihin kuuluviin tulovirtoihin, täydentää niitä, poimii niistä kotitalouksille kuuluvat rahavirrat, tekee ansiotaso­indeksikorjauksen ja sijoittaa tuloksensa tulonjakotilaston tulokymmeneksiin.Piketty oletti, että varallisuustulo päätyy kotitalouksille ja valuma esimerkiksi julkiselle sektorille ja eläkeyhtiöille unohtui. Kavoniuksen laskelmat päätyvät siihen, että rahoitusvarallisuus on kyllä Suomessa kasvanut paljon nopeammin kuin ansiotaso, mutta rahoitusvarallisuuden tuottoprosentit ovat puolittuneet, ja iso osa tuotosta on mennyt muualle kuin kotitalouksille. Kun nämä seikat ottaa huomioon, tulos onkin, että varallisuus ei ole suuremmin kasvattanut tuloeroja: Suomi on ollut pitkään vähäisten tulo­erojen maa, laskipa tätä miten tahansa.